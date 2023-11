Leclerc startet von Pole in die Las-Vegas-Show der Formel 1

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.23

LAS VEGAS: Wetten, dass...? Charles Leclerc will die Formel-1-Neuauflage in Las Vegas gewinnen. Der Ferrari-Pilot hat beim Start den Weltmeister im Nacken.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc will sich den Sieg bei der Formel-1-Neuauflage in Las Vegas sichern. 41 Jahre nach dem letzten Grand Prix in der US-amerikanischen Glücksspielhochburg startet der Monegasse am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) von der Pole Position in das vorletzte Saisonrennen.

Gleich zu Beginn wird er sich gegen den längst als Weltmeister feststehenden Max Verstappen im Red Bull wehren müssen. Der Niederländer startet nach einer Strafversetzung von Leclercs Teamkollegen Carlos Sainz als Zweiter in das Glamour-Event entlang der Luxusherbergen auf dem Las Vegas Boulevard.

Als Dritter geht Mercedes-Pilot George Russell in den Grand Prix, der für den Formel-1-Rechteinhaber zum Fixpunkt des Rennkalenders werden soll.

1981 und 1982 hatte die Motorsport-Königsklasse noch unter dem damaligen Chefvermarkter Bernie Ecclestone zwei vergebliche Anläufe unternommen, um ein Rennen in Las Vegas zu etablieren.