Leck in Ölpipeline immer noch nicht dicht

Foto: The Nation

RAYONG: Das Unternehmen Star Petroleum Refining (SPRC) kämpft immer noch mit Problemen bei der Abdichtung von zwei Lecks in seiner Unterwasserpipeline vor Rayong, nachdem am 25. Januar 2022 mehr als 40.000 Liter Rohöl in den Golf von Thailand geflossen waren.

Weitere 5.000 Liter Öl traten am 10. Februar 2022 bei fehlgeschlagenen Versuchen aus, das Rohr zu bewegen. Ersten Berichten zufolge könnten bis zu 400.000 Liter Öl ins Meer geflossen sein, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“ am Montag.

Die Pipeline befindet sich 25 bis 30 Meter unter der Wasseroberfläche, 20 Kilometer vom Mae Ram Phueng Beach in Rayong entfernt, der durch den Ölteppich im Januar stark verschmutzt wurde.

Am Sonntag (13. März 2022) gab das für die Ölkatastrophe verantwortliche Unternehmen auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten über seine Maßnahmen zur Abdichtung der Pipeline bekannt, mit denen weitere Leckagen verhindert werden sollen. SPRC teilte mit, dass seine Mitarbeiter derzeit versuchen, das erste Leck an der Oberseite des Unterwasserrohrs zu verschließen.

Fischer und örtliche Unternehmen berichten zwischenzeitlich, dass die Auswirkungen des Ölteppichs noch immer ihr Geschäft beeinträchtigen. Eine 50-jährige Betreiberin eines Verleihs von Schwimmringen am Strand in Rayong sagte, der Vorfall wirke sich noch immer auf ihr Geschäft aus, da es Besuchern nicht erlaubt sei, im Meer zu spielen. Sie sagte, ihr monatliches Einkommen habe sich halbiert, von 10.000 Baht vor der Ölpest auf aktuell 5.000 Baht.

Der Ölkatastrophe folgten große Säuberungsaktionen, bei denen mehr als 85.000 Liter chemisches Dispersionsmittel zur Begrenzung der Schäden an den Korallenriffen und Fischbeständen eingesetzt wurden. Diese Menge an Dispersionsmittel würde laut „The Nation“ ausreichen, um mindestens 800.000 Liter Öl zu beseitigen.