BANGKOK: Mehr als 3.000 aus China importierte Lebensmittel wurden am Samstag (25. Februar 2023) bei einer Razzia der Food and Drug Administration (FDA) in sieben Geschäften in Bangkok beschlagnahmt.

Der stellvertretende FDA-Generalsekretär Weerachai Nolwachai sagte, bei den Kontrollen seiner Behörde und der Abteilung für Verbraucherschutz der Polizei sei festgestellt worden, dass 3.783 in den Geschäften verkaufte Lebensmittel nicht von der thailändischen FDA zertifiziert waren.

„Sie haben keine ordnungsgemäßen Etiketten für Lebensmittel, keine thailändischen Etiketten, und sie sind nicht als FDA-zertifizierte Lebensmittel registriert“, informierte er.

Zu den beschlagnahmten Produkten gehörten verarbeitetes Fleisch, abgepackte Soßen, Fertiggerichte und verzehrfertige Lebensmittel.

Etwa 120 Proben wurden für weitere Tests entnommen, so Khun Weerachai. Die beschlagnahmten Produkte wurden der Abteilung für Verbraucherschutz der Polizei übergeben, die rechtliche Schritte einleitet.

Khun Weerachai führte fort, dass die FDA auch die Provinzbüros des Gesundheitsministeriums angewiesen habe, die lokalen Geschäfte in ihren Gebieten auf ähnliche importierte Lebensmittel zu überprüfen.

Er betonte, dass Importeure und Vertreiber von importierten Lebensmitteln sicherstellen müssen, dass sie die thailändischen Gesetze über den Verkauf von Lebensmitteln einhalten.

„Selbst wenn ihre Kunden hauptsächlich chinesische Touristen, in Thailand lebende Chinesen und Thais chinesischer Abstammung sind, müssen alle die thailändischen Gesetze einhalten, ohne Ausnahme“, sagte Weerachai.

Er riet den Verbrauchern, nur Produkte mit ordnungsgemäßen Etiketten in thailändischer Sprache zu kaufen, auf denen Einzelheiten über das Lebensmittel angegeben sind, einschließlich des Produktnamens, des Namens und der Adresse des Importeurs, des Herstellungs- und Verfallsdatums und einer FDA-Registrierungsnummer.

Fragen und Beschwerden können über die FDA-Hotline 1556, den Line-Account (@FDAThai), Facebook, per E-Mail, postalisch (PO Box 1556 Nonthaburi 11004) oder in jedem landesweiten Provinzbüro eingereicht werden.