Wärter im Bang Kwang Central Prison in Nonthaburi. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Ratchada-Gericht hat einen Taiwaner wegen Drogenschmuggels zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Zuerst hatten die Richter auf die Todesstrafe erkannt, diese dann in einen lebenslangen Gefängnisaufenthalt umgewandelt, weil sich der 38-Jährige bei den Ermittlungen als hilfreich erwiesen hatte. Der Taiwaner hatte im April dieses Jahres versucht, 5,6 Kilo Heroin über den Flughafen Don Mueang zu schmuggeln. Die Drogen hatte er in 18 Dosen mit Talkum versteckt und in zwei Pappkartons transportiert.