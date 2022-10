NONTHABURI: Die Bewohner der Gemeinde Tha It in Nonthaburi mussten am Mittwoch mit einer neuen Welle von Überschwemmungen fertig werden und vergaßen selbst in dieser schwierigen Situation nicht ihre Lebensfreude.

Einige nahmen ein Bad im Hochwasser, während Kinder ins Wasser sprangen und in den Fluten spielten.

Foto: The Nation

Die Behörden in Nonthaburi wurden zur genauen Beobachtung der Situation und Bekämpfung der Überschwemmungen angewiesen, einschließlich des Einsatzes von Wasserpumpen, die die Auswirkungen weiterer Überschwemmungen abmildern sollen. Darüber hinaus müssen sie die betroffenen Anwohner in den Flussgebieten über weitere drohende Überschwemmungen informieren.

Foto: The Nation

Anm. d. Red.: Wie bereits in der Covid-19-Pandemie, die große Teile der Bevölkerung ohne eine nennenswerte staatliche finanzielle Hilfe überwunden haben, beweist die thailändische Bevölkerung auch in der aktuellen Hochwasserkrise wieder ihr großes Talent, dass sie schwierige Situationen und Katastrophen meistern kann bzw. sie nimmt, wie sie kommen. Auch eine Art „soft power“ bzw. eine positive Charaktereigenschaft und bemerkenswerte Fähigkeit, für die wir alle das Königreich auch so lieben.