Leben mit der Corona-Krise

Von: Redaktion (dpa) | 21.04.20

BERLIN: Sechs Millionen Besucher wurden zum Münchner Oktoberfest erwartet, doch auch diese Großveranstaltung fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Cannabis-Freunde in den USA lassen sich in der Krise nicht beirren - und finden online Wege, für die Legalisierung zu werben. Bei anderen setzt die Pandemie poetische Energie frei.

«Absage trifft uns alle schwer» - Kein Oktoberfest 2020

Rund um den Erdball kennen die Menschen die Bilder mit feiernden Menschen in bis auf den letzten Platz gefüllten Wiesn-Zelten: Doch in diesem Jahr fällt das Münchner Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie aus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gaben die Entscheidung am Dienstag bekannt. Die Wiesn 2020 sollte vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt wurden erwartet. In Corona-Zeiten wäre die Ansteckungsgefahr auf dem Volksfest zu groß gewesen. «Die Absage trifft uns alle schwer», sagte der Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer. Es gehe keineswegs nur um die finanzielle Seite. Das Oktoberfest sei auch eine sehr emotionale Sache, eine Herzensangelegenheit. Festzeltbesucher mit Mundschutz wären schwer vorstellbar gewesen - nicht zuletzt wäre er unpraktisch bei einer wesentlichen Tätigkeit auf der Wiesn: «Ich stelle mir das Trinken damit etwas schwierig vor», sagte Inselkammer.

Kiffer-Tag «420» von Stars in den USA online gefeiert

Geselliges Kiffen in der Corona-Krise: Prominente Marihuanafreunde, darunter Country-Star Willie Nelson, haben den traditionellen Kiffer-Tag «420» mit einem Online-Event gefeiert. Am 20. April - als Datum mit 4/20 abgekürzt - finden in den USA gewöhnlich Cannabis-Treffen statt, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen mussten. Nelson lud stattdessen zu einem Streaming-Event ein, das der Sänger («On The Road Again») mit Sohn Lukas von seiner Ranch in Texas moderierte. «Cannabis ist eine Pflanze, die gut für dich ist und Ängste abbaut», sagte der Legalisierungsbefürworter. Legales Kiffen nimmt in Nordamerika zu. 33 US-Bundesstaaten lassen inzwischen den Gebrauch von Marihuana zu medizinischen Zwecken oder für den privaten Genuss zu, doch nach Bundesgesetzen ist die Droge weiter verboten.

Keine Fiesta in Pamplona - Stiertreiben wegen Epidemie abgesagt

Keine sommerlichen Stiertreiben in Pamplona: Wegen der Corona-Krise ist am Dienstag das für Juli geplante «Sanfermines»-Fest in der nordspanischen Stadt abgesagt worden. Da fast alle anderen Großereignisse 2020 dem Virus zum Opfer gefallen seien, «kann natürlich auch unsere geliebte Fiesta keine Ausnahme bilden», teilte die amtierende Bürgermeisterin Ana Elizalde mit. Das Volksfest, das der Stierkampf-Fan Ernest Hemingway in seinem Roman «Fiesta» (1926) berühmt gemacht hatte, sollte vom 6. bis 14. Juli stattfinden. Ungeachtet aller Proteste von Tierschützern erfreut sich das Spektakel, bei dem Stiere über eine 800 Meter lange Strecke in die Arena getrieben werden, weiter großer Beliebtheit - auch bei Touristen.

Auch «Pride»-Parade in New York fällt wegen Corona aus

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die «Pride»-Parade in New York abgesagt. Die große Party, bei der Ende Juni auf die Rechte unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam gemacht wird, werde dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag. Dies sei trotz des «geschichtsträchtigen Moments» zur 50. Parade in diesem Jahr nötig. Die «Pride»-Parade geht auf die «Stonewall»-Aufstände von 1969 zurück. Damals hatten sich Feiernde in der beliebten Homosexuellen-Bar «Stonewall Inn» in der Christopher Street in Manhattan gegen eine Polizei-Razzia gewehrt. Zum ersten Jahrestag der Krawalle - vor 50 Jahren - zogen etwa 4000 Menschen durch New York und forderten Gleichberechtigung, heute erinnert der jährliche Christopher Street Day (CSD) weltweit an die Vorfälle.

Mit Corona ändert sich die Kriminalität auf der Reeperbahn

Corona and Crime: Auf der Hamburger Reeperbahn hat sich durch den wochenlangen Shutdown die Kriminalität gewandelt. Da viel weniger Menschen auf dem Kiez unterwegs seien, habe sich die Kriminalität verändert, sagte der Revierleiter der Davidwache, Ansgar Hagen, der Deutschen Presse-Agentur. «Vor der Corona-Krise lag ein polizeilicher Schwerpunkt in der Bekämpfung der Gewaltkriminalität - gefährliche Körperverletzung, einfache Körperverletzung, aber auch Eigentumsdelikte rund um Raubstraftaten, ganz viel Taschendiebstahlsdelikte.» Das stehe derzeit nicht im Fokus. Rund um die Reeperbahn gebe es Ladenbesitzer, die ihre Fenster zum Schutz vor Einbrüchen mit Holzplatten gesichert hätten. «Das macht etwas mit dem Stadtteil», sagte Hagen und versprach: «Dieser Stadtteil wird weiter sicher sein.» Dafür sorgten auch seine Zivilfahnder, die auf dem Kiez nach wie vor im Einsatz seien.

Mordprozess wegen Corona-Abstandsregelung unterbrochen

Kein ausreichender Abstand zwischen den Prozessbeteiligten - deshalb ist ein Mordprozess vor dem Landgericht Darmstadt nach Verlesung der Anklage unterbrochen worden. Der Angeklagte soll vor knapp einem Jahr eine Frau in der Offenbacher Innenstadt erschossen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor. Nach der Anklage konnte die Hauptverhandlung am Dienstag aber nicht weitergehen: «Das Abstandsgebot kann hier nicht gewährleistet werden», sagte der Vorsitzende Richter beim Auftakt des Prozesses. Zwar wurde im Zuschauersaal auf Abstand geachtet, allerdings mussten einige Sachverständige fortgeschickt werden, da sonst die Prozessbeteiligten zu nahe gesessen hätten. In dem schlecht belüfteten Gerichtssaal werde nicht der nötige Schutz der Beteiligten gegen das Corona-Virus gewährleistet, so das Gericht. Der Prozess werde deshalb unterbrochen. Nächster Termin sei voraussichtlich der 5. Mai.

Poesie-Briefkasten bekommt Corona-Post

Ausnahmesituationen haben Lyriker seit jeher inspiriert - und auch die aktuelle Krise scheint kreative Energie freizusetzen. Im Münchner Poesie-Briefkasten landen derzeit fast ausschließlich Corona-Gedichte. Dass besondere Lebenslagen die Menschen zum Dichten bringen, ist ein altbekanntes Phänomen. «Das ist ein Mittel, um die Dinge zu erfassen und für sich zu sortieren oder den Gefühlen und Emotionen eine Form, einen Ausdruck zu geben», erläutert Holger Pils vom Münchner Lyrik Kabinett. «Gedichte sind Form. Lyrik ist das Bemühen, etwas nicht nur fließen zu lassen, sondern in eine Form zu bringen, um Dinge zu begreifen, die um einen herum geschehen.» Die Initiatoren des Münchner Poesie-Briefkastens (postalische Anschrift: Wirtstraße 17, 81539 München) veröffentlichen die eingesandten Werke derzeit mangels analoger Alternativen unter dem Motto «Poesie gegen den Corona-Blues» bei Youtube-Lesungen (http://dpaq.de/cyhJQ).