Leben mit der Corona-Krise

BERLIN: Die Straßen in Deutschland sind leer, viele Seriendrehs pausieren - und das Angebot, Konzerten von der Couch aus zu lauschen, ist ungebrochen.

Während sich Isolierte gerne von Film und Fernsehen unterhalten lassen, sind viele Dreharbeiten eingestellt. Nachschub liefern manche Produktionen dafür an Schutzausrüstung - für Fachpersonal. Das Konzert-Angebot ist derweil auch auf der Couch ungebrochen.

KRANKENHAUS-SERIEN SPENDEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

Die Dreharbeiten für TV-Serien wie «Grey's Anatomy», «Pose» oder «Seattle Firefighters - Die jungen Helden» sind eingestellt. Doch die Macher mehrerer Produktionen sind aktiv geworden und haben lebenswichtige Requisiten eingesammelt. Bei steigender Zahl von Covid-19-Erkrankungen in den USA und Knappheit von Atemschutzmasken, Handschuhen und Schutzkleidung helfen Krankenhaus-Serien mit Utensilien aus, die sonst bei Dreharbeiten zum Einsatz kämen. Ein Lastwagen voll mit Hilfsmittel-Spenden der Serien «Grey's Anatomy» und «Seattle Firefighters» (im US-Original «Station 19») wurde zum Beispiel an einem Universitätskrankenhaus in Los Angeles abgeliefert, wie der Sender «ABC11» am Dienstag (Ortszeit) berichtete.

LEERE AUTOBAHNEN IN DEUTSCHLAND

Deutschlands Autobahnen sind in der Corona-Krise nach Informationen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) wie leer gefegt. Das Verkehrsaufkommen sei durch die Ausgangsbeschränkungen massiv eingebrochen, teilte ein ADAC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Schon vor den offiziellen Ausgangsbeschränkungen - registrierten die Verkehrsexperten einen deutlichen Rückgang. So wurden in der vergangenen Woche insgesamt rund 4900 Kilometer Stau verzeichnet - eine Woche zuvor waren es noch 14.500 Kilometer.

AUSTRALIEN: DOCH KEIN ZEITLIMIT FÜR FRISEURE

In Australien sind anders als in Deutschland Friseursalons noch geöffnet. Die Branche hat nun gegen eine Zeitbegrenzung von 30 Minuten pro Haarschnitt protestiert - die sollte eigentlich dazu beitragen, dass die soziale Distanz gewahrt und damit die Ansteckungsgefahr reduziert wird. Premierminister Scott Morrison kündigte daraufhin am Donnerstag an, dass das erst am Dienstag verhängte Zeitlimit mit sofortiger Wirkung gekippt werde. Friseure müssten aber dennoch neue Regeln einhalten, etwa nur einen Kunden je vier Quadratmeter Ladenfläche zuzulassen.

WENIGER ÜBERFÄLLE UND RASER

Die Ausgangsbeschränkungen in Deutschland wirken sich auch auf die Kriminalität aus. Schlägereien betrunkener Menschen in Kneipen oder nach Fußballspielen gibt es derzeit nicht. Zurückgehen dürfte auch die Zahl der Raubüberfälle, weil sich nachts kaum noch Opfer auf den Straßen befinden. «Aufgrund der starken Abnahme des Straßenverkehrs sind auch die Verkehrsdelikte deutlich rückläufig», sagte Kriminaloberrätin Elke Schönwald vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Gewerkschaft der Polizei beispielsweise befürchtet aber, dass dafür die Kriminalität hinter verschlossenen Türen steigt, etwa häusliche Gewalt.

USA: PRIVATJETS FÜR DIE PRIVILEGIERTEN

«Die Reichen haben eine Coronavirus-Heilung: die Flucht aus New York», titelte die «New York Times». Viele Mitglieder der Upper Class machten sich auf in großzügige Sommerhäuser vor den Toren der Stadt. Wer weiter weg will, für den ist das Linienflugzeug trotz Businessclass momentan ein Verkehrsmittel mit hohem Stresslevel - weshalb unter denen, die es sich leisten können, Privatjets boomen. Dem TV-Sender CNBC zufolge machen die Anbieter Kasse, während die Airlines Angst um ihre Existenz haben. Bei mehreren Anbietern ging die Nachfrage demnach deutlich in die Höhe. Das private Flugzeug muss man sich schließlich nur mit der Crew teilen, nicht mit hustenden Sitznachbarn.

GEIGER DANIEL HOPE STARTET WOHNZIMMERKONZERTE

Mit Musik von Johann Sebastian Bach und Franz Schubert hat der Geiger Daniel Hope (46) am Mittwochabend seine Reihe von Wohnzimmerkonzerten gestartet. Bis zum 7. April will er täglich im Livestream beim deutsch-französischen Kultursender Arte Concert mit wechselnden Gästen ein etwa halbstündiges Konzert aus seiner Berliner Wohnung geben. Zum Auftakt war der Pianist und Komponist Christoph Israel bei «Hope@Home» zu Gast. Hope warb zugleich für Spenden an den Corona-Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung für freischaffende Musiker, die von der Absage zahlloser Veranstaltungen massiv betroffen sind.

AUSHARREN IN DER ARKTIS

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die einjährige «Mosaic»-Expedition des Forschungsschiffes «Polarstern» in der Zentralarktis aus. Wegen der weltweiten Reiseverbote müsse der für Anfang April geplante Wechsel der 100 Wissenschaftler an Bord verschoben werden, sagte Expeditionsleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI). Der Austausch werde nun für Mai geplant. Der Eisbrecher war am 20. September 2019 von Norwegen aufgebrochen, um sich in der Arktis einfrieren zu lassen. Am 12. Oktober soll er nach Bremerhaven zurückkehren - der 1. April ist somit Halbzeit der Expedition.