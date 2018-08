FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ein Spruch machte Dragoslav Stepanovic vor 26 Jahren berühmt. Er ist zugleich das Lebensmotto des früheren Klasseverteidigers und Trainer-Globetrotters, der am Donnerstag 70 wird.

Es kommt nicht oft vor, dass man einen Menschen an nur drei Worten erkennt. Dragoslav Stepanovic gehört zu den wenigen Ausnahmen. «Lebbe geht weider», kommentierte der damalige Trainer von Eintracht Frankfurt am 16. Mai 1992 den auf dramatische Weise verpassten Meistertitel in Rostock. Der Spruch ist im deutschen Fußball längst Kult und zugleich das Lebensmotto des stets gut gelaunten Serben.

Seinen 70. Geburtstag an diesem Donnerstag nimmt «Stepi», wie der Mann mit dem Schnauzer und den wehenden grauen Haaren von den meisten liebevoll genannt wird, daher mit Humor. «Es geht mir sehr gut. Ich habe zwei neue Knie bekommen», berichtet der Jubilar in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: «Wenn noch etwas Zeit vergeht, kann ich mich zum Probetraining anmelden.»

Eine Party hat er zu seinem Ehrentag nicht geplant: «Warum soll ich denn feiern, dass ich ein Jahr älter werde?», sagt Stepanovic. Immerhin kommen die Kinder und Enkelkinder zum Essen vorbei. Eine große Sause wird es aber doch noch geben, verrät er - im April 2019. Dann feiert «Stepi» mit Ehefrau Jelena Goldene Hochzeit.

Der Terminkalender des früheren Klasseverteidigers aus Jugoslawien ist immer noch voll. Getreu dem Motto: Rentner haben niemals Zeit. Seit einigen Jahren betreut Stepanovic ehrenamtlich ein hessisches Team intellektuell beeinträchtigter Kinder. «Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich die Kinder sehe und mit ihnen arbeite. Sie sind so ehrlich», berichtet Stepanovic. Zudem engagiert er sich als Integrationsbotschafter der Hessischen Landesregierung für Flüchtlinge. Und dann besucht er natürlich regelmäßig die Heimspiele der Eintracht - seiner großen sportlichen Liebe.

Im Sommer 1976 wollte ihn eigentlich Feyenoord Rotterdam verpflichten, doch Stepanovic entschied sich für einen Wechsel von Roter Stern Belgrad an den Main. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut hat. «Deutschland ist nicht meine zweite Heimat, sondern meine erste Heimat geworden. Ich fühle mich, als wäre ich hier geboren worden», sagt er.

Nach dem Ende der aktiven Laufbahn mit weiteren Stationen bei Wormatia Worms und Manchester City arbeitete er als Kneipenwirt und trainierte in Frankfurt unterklassige Vereine. 1991 holte ihn Bernd Hölzenbein dann überraschend zur Eintracht. Dort startete Stepanovic mit Spielern wie Andreas Möller oder Uwe Bein durch und eroberte mit «Fußball 2000» die Herzen der Fans. Doch die Niederlage am letzten Spieltag bei Hansa Rostock kostete den Titel. «Es war schwer an dem Tag, als wir nicht gewonnen haben», erzählt Stepanovic im Rückblick. «Aber wie ich damals schon sagte: Lebbe geht weider!»

Obwohl ihm der große Erfolg versagt blieb, war der Globetrotter stets ein gefragter Mann - in Deutschland, Spanien, Griechenland, China, Ägypten, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien, wo seine Trainerlaufbahn 2014 bei Radnicki Nis endete. «Ich hatte eine Traumkarriere», sagt Stepanovic. «Das einzige was mir fehlt: Ich wäre gerne einmal Nationaltrainer geworden. Fünfmal stand ich dicht davor, fünfmal wurden andere Leute genommen. Aber das macht nichts.»

Noch heute genießt er seine Popularität, die dank seiner umgänglichen Art ungebrochen ist. Stepanovic hat stets die Nähe der Fans gesucht und lässt sie auch zu. «Immer wenn ich in die Stadt gehe, habe ich Autogrammkarten und einen Filzstift dabei», sagt er. «Ich bin immer noch interessant für das Publikum, weil ich einer von ihnen bin.»