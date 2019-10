Le Méridien eröffnet neues Hotel in Khao Lak

Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.19

PHANG-NGA: Le Méridien Hotels & Resorts unter Marriott International hat am Strand Bang Sak in der Provinz Phang-nga sein neues Hotel Le Méridien Khao Lak Resort & Spa eröffnet.

Das Hotel führe das französische Erbe von Le Méridien und die Faszination der Côte d'Azur in Khao Lak für Gäste ein, die stilvoll reisen möchten, sagte Mike Fulkerson, Vizepräsident bei Marriott International Asia-Pacific. „Khao Lak zählt zu den schnell wachsenden Reisezielen in Thailand, sowohl für Tagungs- als auch für Urlaubsreisende. Mit einem neuen Flughafen in Phang-nga und weiteren geplanten Infrastrukturen hat diese Provinz das Potenzial, den Tourismus zu fördern und die lokale Wirtschaft anzukurbeln“, fügte General Manager Trevor May hinzu. Das Luxushotel mit 269 Zimmern verfügt über zehn unterschiedliche Kategorien, darunter Suiten und Villen mit geräumigen Balkonen mit Panoramablick auf das Meer.