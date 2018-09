NEW YORK (dpa) - Trotz teils erbitterter gegenseitiger Blockaden im UN-Sicherheitsrat sieht Russlands Außenminister Sergej Lawrow eine Zukunft für die Vereinten Nationen.

«Diese Zukunft wird vermutlich nicht so einfach sein», sagte Lawrow im Anschluss an seine Rede bei der UN-Vollversammlung am Freitag. Die USA pochten dabei auf die Souveränität von Staaten und meinten damit vermutlich «zuallererst» sich selbst. «Ich bin überzeugt, dass sich eine neue Weltordnung formt», sagte Lawrow in Bezug auf sich schnell entwickelnde Länder wie China und Indien. Die UN seien aber weiterhin «der beste Ort, um sich im Interesse aller wichtigen Interessenvertreter zu einigen»..