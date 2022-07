Lawrow bei G20-Außenministertreffen auf Bali - Probelauf für Gipfel

BALI: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine beraten die Außenminister der G20-Staatengruppe an diesem Freitag über die künftige internationale Zusammenarbeit. Zu dem Treffen auf der indonesischen Insel Bali reisten auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und dessen chinesischer Amtskollege Wang Yi an. Zum Auftakt einer mehrtägigen Asienreise nimmt zudem Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an den Gesprächen teil.

Mit Spannung wird erwartet, wie die Gegner des russischen Krieges mit Lawrow umgehen. Dessen Anwesenheit gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfinden soll. Mehrere Länder haben ihre Anwesenheit infrage gestellt, sollte er persönlich erscheinen. Möglich ist auch, dass Putin im November per Video zugeschaltet wird.

Indonesiens Präsident Joko Widodo war Ende Juni nach Kiew und Moskau gereist und sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch mit Putin zusammengetroffen. Dabei bot er eine Vermittlerrolle an. «Die positiven Ergebnisse der Reise verdienen es, von den G20-Mitgliedern bei ihrem Treffen auf Bali weiterverfolgt zu werden», sagte der hochrangige Diplomat Sugeng Rahardjo.

«Es wird wahrscheinlich ein Drama um Lawrow geben, aber wenn Indonesien es schafft, Russland zum Frieden zu überreden, dann war es das wert», sagte Agus Haryanto, Dozent für internationale Beziehungen an der Jenderal Soedirman University, der Deutschen Presse-Agentur.

Die G20 ist eine Staatengruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte. Auch autoritär geführte Länder wie Russland, China und Saudi-Arabien gehören dazu. Der weltgrößte Inselstaat Indonesien hat in diesem Jahr den Vorsitz.