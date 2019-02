REUTTE (dpa) - Bei einem Lawinenabgang unweit der deutsch-österreichischen Grenze sind nach Polizeiangaben mindestens zwei Menschen verschüttet worden.

Wie ein Sprecher der Polizei Tirol am Samstag mitteilte, löste sich die Lawine gegen 14.20 Uhr in der Nähe eines Hotels nördlich des Plansees, traf das Gebäude aber glücklicherweise nicht. «Es sieht im Moment so aus, als hätte sich die Lawine in drei Lawinenkegel geteilt», sagte der Sprecher. Die Schneemassen hätten zudem eine Straße verschüttet. Die Bergrettung könne daher derzeit nur mit Hubschraubern zum Unglücksort gebracht werden.