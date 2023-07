Von: Björn Jahner | 30.07.23

BANGKOK: Unter der Leitung des politischen Aktivisten Sombat Boonngamanong versammelten sich am Samstag (29. Juli 2023) um 17.00 Uhr Demonstranten an der Asoke-Kreuzung in Bangkok, bevor sie zu einer Kundgebung an der Ratchaprasong-Kreuzung marschierten.

Vor dem Beginn des Marsches erklärte Khun Sombat gegenüber den Medien, dass der Protest eine klare Botschaft an die Senatoren richten solle, nachdem diese das Mandat der Move Forward Partei bei den Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 ignoriert hatten.

Während des Marsches riefen die Demonstranten lautstark die Namen der Move Forward Partei und ihres Vorsitzenden Pita Limjaroenrat. Einige von ihnen benutzten Hörner, die Khun Sombat eigenen Angaben zufolge auf dem Markt von Khlong Thom erworben hatte.

Foto: epa/Rungroj Yongrit

Darüber hinaus forderten die Demonstranten die Passanten auf, sich an dem Protest zu beteiligen und Lärm zu machen, um den Senatoren deutlich zu machen, dass sie Khun Pita daran gehindert hatten, Premierminister zu werden und die Move Forward Partei von der Regierungsbildung abgehalten hatten.

Protestbanner in Thai und Englisch wurden sowohl den Einheimischen als auch den Touristen präsentiert. Vom Skywalk an der Ratchaprasong-Kreuzung wurden Flugblätter mit Bildern des flüchtigen ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra und des selbsternannten Korruptionsbekämpfers Chuwit Kamolvisit verteilt.

Trotz der Lautstärke blieb der Protest friedlich und ohne Zwischenfälle, während die Polizei den Verkehr leitete und für Ordnung sorgte.