Von: Björn Jahner | 21.07.23

BANGKOK: Thailand ist nicht nur für seine atemberaubenden Strände und kulturellen Schätze bekannt, sondern auch für sein lebhaftes Laufsport-Szenario. Von belebten Städten bis hin zu malerischen ländlichen Gebieten bietet das Land eine Fülle von Laufveranstaltungen für Sportbegeisterte jeden Levels. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten Laufsportveranstaltungen in Thailand.

Pattaya

An der Ostküste des Landes findet am Samstag, 22. Juli und Sonntag, 23. Juli 2023 zum 30. Mal der Pattaya Marathon statt. Gestartet wird in fünf Kategorien: 42,195 km Marathon, 21,1 km Halbmarathon, 10-km-Lauf, 4,5-km-Rollstuhlfahrer und 4,5-km-Familienlauf. Die Veranstaltung wird auf der North Pattaya Road und der Pattaya Beach Road ausgetragen, mit Start und Ziel am Terminal 21 Pattaya am Delfin-Kreisverkehr in Naklua. Die Kategorien 10 km und 4,5 km werden am Samstag, den 22. Juli, und die Kategorien 42,195 km und 21,1 km am Sonntag, den 23. Juli, ausgetragen. Neben den Läufen gibt es auch familiäre, soziale, sportliche und unterhaltsame Aktivitäten, an denen alle teilnehmen können. Infos: pattayamarathon.com.

Lampang

Läufershirt des Kamphaeng Phet Marathon 2023.

Am Sonntag, 23. Juli 2023 fällt im Öffentlichen Uhrenturm-Park in Lampang der Startschuss zum Bangkok Airways Lampang Half Marathon. Die Laufveranstaltung ist Teil der „Bangkok Airways Boutique Series 2023“, einer Reihe von Halbmarathonläufen, die zwischen Juni und Oktober in ganz Thailand stattfinden, und umfasst drei Distanzen – 21 km, 10 km und 5 km. Es ist nach dem Auftakt auf Koh Samui im Juni der zweite von vier Läufen, die im Juni auf Samui, im August in Phang-nga und im Oktober in Sukhothai stattfinden. Infos: bangkokairways.run.

Nakhon Pathom

Vor der Royal Police Cadet Academy im Bezirk Sam Phran in Nakhon Pathom findet am Sonntag, 23. Juni 2023 der Sampran Run 2023 statt. Er umfasst einen 21 km langen Halbmarathon, einen 10 km langen Mini-Marathon und einen 5 km langen Fun Run. Infos: runlah.com/events/sampran2023.

Trang

Am Trang Andaman Gateway in der Provinz Trang im Süden des Landes startet am Sonntag, 23. Juli 2023 der Khao Pubpa Half Marathon. Er umfasst einen 21 km langen Halbmarathon, einen 10 km langen Mini-Marathon und einen 5 km langen Fun Run. Infos: kpprun.com.

Kamphaeng Phet

Der Kamphaeng Phet Historical Park ist am Sonntag, 30. Juli 2023 Austragungsort für den Kamphaeng Phet Marathon 2023. Der „World Heritage Run“ umfasst vier Distanzen, einen 42,195 km langen Vollmarathon, einen 21,1 km langen Halbmarathon sowie einen 10,5-km- und einen 5-km-Lauf, die alle durch die malerische Landschaft der UNESCO-Welterbestätte führen. Infos: facebook.com/KamphaengPhetMarathon.

Phang-nga

Der Phang-nga International Marathon führt durch die wunderschöne Umgebung des Strandes von Khao Lak.

Am Khao Lak Beach in Phang-ngas Bezirk Takua Pa an der Westküste des Landes wird am Sonntag, 30. Juli 2023 der Phang-nga International Marathon 2023 ausgetragen. Der Lauf-Event findet in der malerischen Umgebung des Khao Lak Beach statt und umfasst einen Marathon über 42,195 km, einen Halbmarathon über 21,10 km, einen Mini-Marathon über 10,5 km und einen Fun Run über 5,9 km. Das Preisgeld für den Marathon ist mit 1.724.000 Baht das höchste in Thailand, und es gibt Sonderpreise für thailändische Läufer, die die Minimarathon-, Halbmarathon- und Marathondistanz durchbrechen. In diesem Jahr werden Teilnehmer aus nicht weniger als 25 Ländern erwartet. Infos: facebook.com/phangngamarathon.

Yala

Die finale Lauf-Veranstaltung für den Monat Juli ist der Yala Marathon 2023, der am Sonntag, 30. Juli 2023 im Sanarm Rong Phiti Chang Phueak Park in Yala im tiefen Süden des Landes stattfindet. Der Wettkampf umfasst einen 42,195 km langen Marathon, einen 21,1 km langen Halbmarathon, einen 10,5 km langen Mini-Marathon und einen 5 km langen Fun Run. Infos: yalamarathon.com.

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung für die meisten Laufveranstaltungen geschlossen ist, aber die Besucher können die unterhaltsame Atmosphäre an jedem Ort genießen.