Lastwagen fÃ¤hrt in Bushaltestelle - Sieben Kinder tot

JAKARTA: Ein Lastwagen, der in eine Bushaltestelle vor einer Schule gefahren ist, hat in Indonesien mindestens zehn Menschen getötet.

Sieben davon seien Kinder im Grundschulalter, sagte der örtliche Polizeichef Agung Pitoyo am Mittwoch. Bei dem Unfall in der im Osten an die Hauptstadt Jakarta angrenzende Stadt Bekasi seien außerdem mindestens 20 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lastwagen zunächst in die Bushaltestelle und rammte dann einen Mobilfunkmasten, der daraufhin umstürzte. Man vermute, dass die Bremsen des Fahrzeugs versagt hätten, hieß es.