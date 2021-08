Laschet : Gedenken an Warschauer Aufstand vor 77 Jahren

WARSCHAU: Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ist nach Polen gereist, um dort an ein besonders düsteres Kapitel der deutschen Geschichte zu erinnern. Und er bedankte sich für Hilfe aus dem Nachbarland - bei der Feuerwehr.

In Polen hat der CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am 77. Jahrestag des Beginns des Warschauer Aufstands an die Opfer der nationalsozialistischen Besatzung erinnert. «Das ist ein ganz besonderer Ort an einem ganz besonderen Tag, an dem man mit Entsetzen vor den Gräueltaten der Deutschen steht», sagte er am Sonntag in Warschau beim Besuch eines Museums, das der Erhebung gewidmet ist. Vor einer Wand mit den Namen Tausender gefallener Aufständischer zündete er eine Kerze an.

«Man kann nur aus der Geschichte lernen, um zu verhindern, dass so etwas je wieder passiert», betonte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das Museum, das 2004 eröffnet wurde, sei ein «europäischer Ort der Erinnerungskultur». Es ging auf eine Initiative des damaligen Warschauer Stadtpräsidenten und späteren polnischen Präsidenten Lech Kaczynski (1949-2010) zurück.

Am 1. August 1944 hatte sich die Polnische Heimatarmee (Armia Krajowa) gegen die nationalsozialistischen Besatzer erhoben. Der Aufstand wurde innerhalb von zwei Monaten niedergeschlagen, Warschau fast völlig zerstört. In Erinnerung daran ertönten am Sonntag um 17.00 Uhr in der Stadt an der Weichsel die Sirenen. Das Leben in Warschau mit seinen knapp 1,8 Millionen Einwohnern blieb für einen Moment stehen.

Laschet traf bei seinem Besuch auch mit Wanda Traczyk-Stawska, einer früheren polnischen Widerstandskämpferin, zusammen. Am Abend sollte er auf dem Friedhof für die Aufständischen einen Kranz niederlegen. Bereits am Samstagabend hatte er einem Staatsakt und Gottesdienst am Denkmal des Warschauer Aufstands beigewohnt und auch dort einen Kranz niedergelegt.

«Viele in Deutschland wissen nicht, was die polnische Zivilbevölkerung vor diesem Aufstand, während dieses Aufstands und insbesondere danach zu erleiden hatte», führte Laschet weiter aus. Er halte es für wichtig, dass dieses Thema in den Schulen in Deutschland vermittelt werde. Mehr als 16.000 aufständische Kämpfer und 150.000 bis 200.000 polnische Zivilisten kamen ums Leben.

Bis heute wird unter Historikern kontrovers diskutiert, warum die sowjetische Rote Armee, die am anderen Ufer der Weichsel stand, nicht in die Kampfhandlungen eingriff. Die einen werten das als politisches Kalkül des Sowjetführers Josef Stalin, die anderen sehen dies in der schwierigen militärischen Lage begründet.

Zu Beginn seiner Reise hatte Laschet die staatliche Feuerwehr besucht, um sich für Hilfe bei der Bewältigung der jüngsten Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands zu bedanken. Die polnische Regierung hatte ein Hilfsteam mit mehr als 150 Bautrocknern nach Nordrhein-Westfalen geschickt. Die Geräte sind in den Hochwassergebieten zur Mangelware geworden.

Bei Gesprächen mit Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warb Laschet für eine gute Zusammenarbeit mit Deutschland. Er betonte: «Ohne Polen lässt sich die Zukunft der Europäischen Union nicht gestalten.» Im Streit zwischen Brüssel und Warschau über Justizreformen hofft Laschet auf eine Lösung. Ziel müsse es sein, den Konflikt «pragmatisch aufzulösen», forderte der 60-Jährige.