NONG KHAI: Zollbeamte haben auf der Thai-laotischen Freundschaftsbrücke einen Laoten festgenommen, der Cannabisöl für medizinische Zwecke nach Thailand schmuggeln wollte.

Der 45 Jahre alte Mann führte in seinem Gepäck 65 Flaschen Cannabisöl im geschätzten Wert von rund 195.000 Baht bei sich. Laut Nimit Saeng-ampai, Leiter des Zollamts von Nong Khai, war das Öl von medizinischer Qualität. Die Flaschen trugen Etiketten in thailändischer Sprache, die die medizinischen Eigenschaften und den Gebrauch beschrieben. Zum ersten Mal sind jetzt Zollbeamte auf den Schmuggel von medizinischem Marihuana gestoßen.

Der Laote sagte aus, von einem Landsmann 5.000 Baht bekommen zu haben, um das Öl an einen thailändischen Kunden in Udon Thani zu liefern. Angeblich wurde das Öl in Laos hergestellt und sollte in Thailand zu einem Preis von 2.000 Baht für eine 30-Milliliter-Flasche verkauft werden.