Foto: The Nation

CHIANG RAI: Am Dienstagmorgen (12. September 2023) ereignete sich in Laos ein Erdbeben der Stärke 4,1, dessen Erschütterungen auch in der nordthailändischen Provinz Chiang Rai zu spüren waren, wie Anwohner berichteten.

Nach Angaben des Thailändischen Ministeriums für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung lag das Epizentrum des Bebens etwa einen Kilometer tief und war etwa 94 Kilometer vom Unterbezirk Rim Kong in Chiang Rai entfernt.

Suwit Kosuwan, ein leitender Experte für die Verwaltung von Bodenschätzen, sagte, dass das Beben durch die Verschiebung der Mae Chan-Verwerfung verursacht worden sei, die in Laos liegt.

Bisher wurden keine Verletzten, Todesopfer oder größere Schäden an Gebäuden in Thailand gemeldet.