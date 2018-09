Von: Björn Jahner | 23.09.18

CHIANG MAI: Asset World Corporation, der Immobilienarm des Getränke-Magnaten Charoen Sirivadhanabhakdi, hat am Ping-Fluss in Chiang Mai, ein 150 Jahre altes traditionelles Holzhaus zu einer Community Mall umgebaut, deren Fokus auf die Kultur und Werte des Lanna-Erbes liegt.

Das in Bangkok ansässige Unternehmen betreibt in der Hauptstadt unter anderem die Einkaufszentren Asiatique The Riverfront, Gateway Ekamai, Pantip Plaza Pratunum, Pantip Plaza Ngamwongwan, Pantip Plaza Bangkapi, Pantip Plaza Chiang Mai, Centerpoint of Siam Square und Box Space Ratchayothin. Für die Umsetzung des Chiang-Mai-Projekts mit dem Namen „Ancient House Chiangmai“ hatte die Asset World Corporation ein Budget in Höhe von 170 Millionen Baht aufgebracht.



Napat Charoenkul, Geschäftsführer von Asset World Retail, erklärt in „The Nation“: „Das Projekt wurde entwickelt, damit das kulturelle Erbe der Lanna bewahrt wird, um auch zukünftige Generationen über die Geschichte der Region zu informieren. Es wäre eine große Enttäuschung, wenn diese kulturellen Schätze im Laufe der Zeit verfallen würden.“



Das Holzhaus im traditionellen Lanna-Stil wurde aufwendig unter Beibehaltung seiner Originalarchitektur renoviert und umfasst neben Souvenirshops auch eine Filiale der „Chocolate Factory“, die bereits mit großem Erfolg Restaurants mir hauseigener Schokoladenmanufaktur im Khao-Yai-Nationalpark, Pattaya und Hua Hin betreibt. Als Zielgruppe in Chiang Mai werden 70 Prozent Thais und 30 Prozent Ausländer anvisiert. Napat rechnet mit Einnahmen in Höhe von 20 Millionen Baht pro Jahr.



Das Ancient House Chiang Mai befindet sich direkt am Ping-Fluss an der Charoen Prathet Road und hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet.