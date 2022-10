Von: Hans Fritschi | 08.10.22

Lehrer einer großen internationalen Schule in Rayong waren eben im Discovery Garden auf Besuch und blieben fast drei Stunden. Sie waren sehr wissbegierig, ich bin nach der Führung groggy, geschafft, offenbar ein wenig eingerostet.

Eine Auswirkung von Covid war, dass wir viel weniger Besucher im Garten hatten als zu normalen Zeiten. Doch das ist nun offensichtlich – und zum Glück – wieder vorbei. Für Juni ist nun auch wieder geplant, mit einer Gruppe von Schülern dieser Schule einen Schokoladen-Kurs durzuführen. Das ist schön. Bei aller Freude über die Visite dieser wirklich interessierten Besucher schmerzt mich an diesem Morgen, dass die Warane in der Nacht 8 unserer neuen Legehennen geholt haben, die gerade angefangen hatten, Eier zu legen.

Ein sehr teures Großes Fensterblatt.

Der Hype um Monstera ist abgeebbt

Viele Pflanzen haben schon Wurzeln.

Natürlich hat Covid auch im Gartenbereich Spuren hinterlassen. Weltweit gab es einen Riesenboom an Zimmerpflanzen. Ein befreundeter Pflanzenhändler in Bangkok, der in die ganze Welt liefert, hat in dieser Zeit eine Explosion von Bestellungen erlebt und die Zahl seiner lokalen Angestellten von 1 auf 17 erhöhen können oder müssen. Auch auf den hiesigen Märkten gab es plötzlich zahllose Händler, die zum Beispiel Monstera deliciosa (das Große Fensterblatt) mit panaschierten, aber auch den normalen grünen Blättern, sowie auch spezielle Bananen und viele andere Pflanzen zu absolut verrückten Preisen anboten.

Das ist nun wieder normaler geworden, die meisten dieser Händler sind wieder verschwunden. Wir selbst konnten in diesen verrückten Zeiten eine zwar durchaus ansehnliche Monstera für sage und schreibe 30.000 Baht verkaufen. Die Jungpflanzen, vielleicht 2 cm hoch, hatte mich ganze dreißig Baht gekostet. Natürlich hätte ich alle meine Fensterblätter für solche Preise verkauft, aber effektiv gelungen ist das leider nur in einem einzigen Fall. Dafür verschönern nun majes­tätische Pflanzen dieser Art sowohl den Garten in Pattaya als auch in Nong Khai.

Lange Warten bis Vanille mal blüht.

Inzwischen gibt es (oder gab es) andere „In“-Pflanzen, andere Hypes. Als Kratom legalisiert wurde, waren auf dem Pflanzenmarkt in Nord-Pattaya plötzlich diverse Händler damit vor Ort. Inzwischen sind sie allesamt wieder verschwunden. Offenbar ist diese Droge viel zu wenig interessant.

Seit der Anbau von Cannabis (mit gewissen Einschränkungen) thailandweit erlaubt ist, verkaufen Anbieter solcher Pflanzen Sorten aller Art in Nord-Pattaya, aber auch beim Big C in Nong Khai, also landesweit. Dass der Boom dieser Pflanzen so rasch wieder vorbei ist wie bei Kratom, glaube ich hingegen nicht.

Ein Interessent für unsere Vanille

Zu meiner großen Freude hat im März erstmals die Vanille in Nong Khai geblüht. Ich hatte ehrlich gesagt schon nicht mehr damit gerechnet, Vanille mehr oder weniger abgeschrieben. Vor Covid gab es dafür auch etliche Interessenten aus Laos, aber dann gar keine mehr. Wir haben deshalb die Vanille Vermehrung und Pflege in Pattaya mehr oder weniger eingestellt. Doch dieser Tage hat sich ein Kunde gemeldet, der in Burma ein riesige Vanille-Farm am Anlegen ist und für gute Ware auch einen guten Preis zu zahlen bereit ist.

In Nong Khai erstmals gelungen…

Leider können wir nun nicht im großen Stil liefern, weil wir die Produktion während Covid vernachlässigt haben. Doch in drei bis sechs Monaten sind wir wieder so weit, weil wir jetzt sofort unsere wild wuchernden Bestände verarbeitet haben.

Und kleine Interessenten in Thailand, die nur eine oder zwei Pflanzen möchten, können wir weiterhin beliefern.

