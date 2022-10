Von: Björn Jahner | 13.10.22

BANGKOK: Da am derzeitigen langen Wochenende, das am Donnerstag mit dem Bhumibol-Gedenktag begann, ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet wird, bittet das Ministerium für Landverkehr die Logistikunternehmen um die Reduzierung ihres Betriebs während dieses Zeitraums. Wenn weniger Lkws am langen Wochenende auf thailändischen Straßen unterwegs sind, verringert sich auch die Staugefahr, so das Ministerium.

Seksom Akaraphan, stellvertretender Generaldirektor des Landverkehrsministeriums, sagte gegenüber der Presse, dass an diesem langen Wochenende mehr Menschen unterwegs sein werdenweshalb er die Logistikunternehmen um die Einschränkung ihres Betriebs vom 13. bis 16. Oktober 2022 gebeten hat.

Wenn nötig, können die Betreiber in dieser Zeit Lkws einsetzen, müssen aber sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge in gutem Zustand sind und die Fahrer ausgeruht und nüchtern sind, wenn sie im Dienst sind. Die Fahrer werden daran erinnert, vorsichtig zu fahren, sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, nicht auf den Seitenstreifen anzuhalten und auf der linken Spur zu bleiben.