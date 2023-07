Von: Björn Jahner | 31.07.23

Foto: The Nation

KOH CHANG: Am Sonntag (30. Juli 2023) setzte auf Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat der Rückreiseverkehr ein. Auch wenn das sechstägige lange Wochenende (28. Juli bis 2. August 2023) erst am Mittwoch vorbei ist, kam ers vor dem Fähranleger der Insel bereits gestern zu langen Staus.

Laut Polizei staute sich der Verkehr auf der 4 km langen Straße zwischen den Dörfern Ban Had Sai Khao und Ban Dan Kao, da viele Wochenendurlauber mit der Autofähre zum Festland zurückkehren wollten.

Der Stau erstreckte sich nach Aussage der Polizei über die Spitze des Koh Chang Mountain bis zum Pier der Pineapple Bay, weshalb die Fahrzeuge nur mit Schneckentempo vorankamen.

Die Beamten sagten, dass sie auf einige rücksichtlose Autofahrer achten mussten, die probierten, sich vorzudrängeln. Sie wurden von den Beamten wieder zurückgeschickt, als sie die Spitze der Schlange erreichten.

Reisende auf Koh Chang, die aufs Festland nach Trat zurückreisen möchten, müssen auch in den nächsten Tagen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staus am Fähranleger rechnen.