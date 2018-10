Lange Haftstrafen wegen Vergewaltigung eines Mädchens

BANGKOK/PHANG-NGA: Ein Strafgericht hat am Donnerstag elf Männer zu langen Haftstrafen verurteilt, weil sie 2016 ein Mädchen in der Provinz Phang-nga festgehalten und vergewaltigt haben.

Von den Verurteilten erhielten sieben lebenslange Haftstrafen, der Rest lange Gefängnisstrafen von 15 bis 45 Jahren. Das Gericht ordnete außerdem an, dass die Männer 18 Millionen Baht Entschädigung an das Opfer, jetzt 16 Jahre alt, und ihre Mutter zahlen sollen. Die Entschädigung beinhaltet Zinsen von 7,5 Prozent pro Jahr seit dem Tag, an dem der Fall am 15. Juni letzten Jahres beim Gericht eingereicht wurde.

Nach Angaben des Mädchens wurde es zwischen Mai und Dezember 2016 von mehr als 40 Männern sexuell missbraucht, konnte sich aber nicht an alle Gesichter der Angreifer erinnern, da es mehrmals unter Drogen gesetzt wurde. Das Mädchen blieb zunächst still, weil es sich bedroht und ängstlich fühlte. Als die Mutter jedoch erfuhr, was passiert war, reichte sie im vergangenen Jahr eine Anzeige bei der Polizei ein. Monate später zog ihre Familie aus dem kleinen Dorf Ban Koh Raed aus und nahm für sich ein vom Staat bereitgestelltes Schutzprogramm in Anspruch. Die Staatsanwaltschaft stellte schließlich elf Verdächtige fest und das Gericht befand alle für schuldig. Laut dem Gericht waren die Aussagen des Mädchens und ihrer Mutter konsistent und glaubwürdig. Mit anderen verfügbaren Beweisstücken fand das Gericht solide Gründe für die Verurteilung aller Angeklagten.