Von: Björn Jahner | 13.12.22

BANGKOK: Die Regierung beschleunigt ein Pilotprogramm für ihre landesweit 95 intelligenten Landwirtschaftszentren. Bis 2023 sollen mehr als 32.000 Menschen im Agrarsektor ausgebildet werden.

Nach Angaben des stellvertretenden Regierungssprechers Tipanan Sirichana hat Premierminister Prayut Chan-o-cha seine Sorge um die Landwirte zum Ausdruck gebracht, die von der globalen Pandemie, Naturkatastrophen und anderen Faktoren finanziell betroffen sind. Um ihr Einkommen und ihre Lebensqualität zu verbessern, hat der Premierminister die zuständigen Ministerien angewiesen, Strategien zu entwickeln, um thailändische Landwirte zu sogenannten „Smart Farmers" auszubilden, die Innovationen und Technologie nutzen, um die Unbeständigkeiten zu bewältigen.

Foto: National News Bureau of Thailand

Der stellvertretende Sprecher erklärte, Arbeitsminister Suchart Chomklin sei angewiesen worden, mehr qualifizierte Arbeitskräfte für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt auszubilden. Im Rahmen dieser Initiativen hat das Ministerium für Qualifikationsentwicklung landwirtschaftliche Lernzentren für intelligente Landwirte als Teil eines Projekts zur Verbesserung der Qualität von Facharbeitern zu „Smart Farmers“ eingerichtet. In diesen Zentren werden landwirtschaftliche Innovationen und Technologien in geschlossenen Räumen gelehrt, z. B. wie man ein autonomes Kontrollsystem einsetzt oder ohne Erde anbaut. Das Ministerium will bis 2023 landesweit 95 Zentren einrichten und mehr als 32.000 Menschen ausbilden.

Interessenten an diesem Programm können sich bei den Büros des Ministeriums im ganzen Land bewerben oder sich für weitere Informationen an die Hotline des Arbeitsministeriums unter der Nummer 1504 ext 4 wenden.