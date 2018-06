Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.18

BANGKOK: Etwa 40 Prozent der Landwirte haben im Jahr ein Einkommen von unter 32.000 Baht, das in Thailand als Armutsgrenze gilt.

Durchschnittlich müssen Landwirte im Jahr mit 57.032 Baht auskommen, weniger als sich die Regierung mit 60.000 Baht für das Jahr 2021 zum Ziel gesetzt hat, berichtet die Staatsbank. Und die Bauern sind überschuldet. Bei 30 Prozent übersteigen die Schulden das jährliche Einkommen. Bei 10 Prozent sind die Kredite dreimal so hoch wie der Verdienst. Ein weiteres Problem: Der Anteil an älteren Frauen und Männer steigt. Waren 2003 erst 39 Prozent im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, so waren es im Jahr 2013 bereits 49 Prozent. Im Vorjahr bearbeitete die Hälfte der Bauern weniger als 10 Rai, durchschnittlich waren es 14,3 Rai.