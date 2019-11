Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

BANGKOK: Schwarz gekleidete Landwirte demonstrierten am Dienstag vor dem Regierungssitz gegen das Verbot von drei in der Landwirtschaft benötigten Chemikalien. Die 1.000 Bauern und Chemielieferanten wurden von Vertretern der Thai Agricultural Innovation Trade Association, der Thai Agro Business Association und der Thai Crop Protection Association angeführt. Sie protestierten gegen die Entscheidung des Nationalen Ausschusses für gefährliche Stoffe vom 22. Oktober, zwei Herbizide, Paraquat und Glyphosat, und das Pestizid Chlorpyrifos ab 1. Dezember wegen des hohen Gesundheitsrisikos zu verbieten.

Den drei Verbänden zufolge wurden in dem Beschluss vom 22. Oktober neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Chemikalien sowie deren Auswirkungen auf die Landwirte und die Volkswirtschaft nicht berücksichtigt. In einer schriftlichen Stellungnahme an Premierminister Prayut Chan-o-cha hieß es außerdem, dass bei einer öffentlichen Anhörung am 8. November mehr als 70 Prozent der Teilnehmer mit dem Verbot nicht einverstanden waren. Das Verbot würde die Wettbewerbsfähigkeit von mehr als zwei Millionen Bauernfamilien schwächen, deren Ernteerträge ohne den Gebrauch dieser Chemikalien um 20 bis 30 Prozent sinken und deren Kosten sich verdreifachen würden.

In dem Schreiben wurde die Regierung aufgefordert, die Entschließung vom 22. Oktober zu überprüfen und angemessene Alternativen für die drei Chemikalien bereitzustellen. Die Demonstranten wollten, dass die Regierung das Verbot zumindest aufschiebt, bis eine gründliche Studie über die Auswirkungen auf Landwirte, Unternehmen und die Wirtschaft vorliegt.