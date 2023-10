Landtagswahlen in Bayern und Hessen begonnen

er bayerische Ministerpräsident, CSU-Parteivorsitzende und Spitzenkandidat für die kommenden Wahlen in Bayern Markus. Foto: EPA-EFE/Anna Szilagyi

MÜNCHEN/WIESBADEN: In den süddeutschen Bundesländern Bayern und Hessen haben am Sonntag zwei mit Spannung erwartete Landtagswahlen begonnen. Zur Stunde öffnen in beiden Ländern die Wahllokale.

Die Wahlen gelten als wichtiger politischer Stimmungstest in Europas größter Volkswirtschaft. In den beiden wirtschaftsstarken Bundesländern leben zusammen knapp 24 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Laut Umfragen dürften die regierenden christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU die Wahlen erneut gewinnen. Für die Sozialdemokraten von Bundeskanzler Olaf Scholz zeichnen sich dagegen Stimmenverluste ab. Die rechtspopulistische AfD dürfte zulegen.

In Bayern stellt die CSU, die nur in diesem Bundesland existiert, seit mehr als 65 Jahren den Regierungschef. Mit Spannung wird erwartet, ob sie nach dem schwachen Abschneiden bei der Wahl 2018 nochmals Stimmen einbüßen wird. Stärkste Partei dürfte sie auf jeden Fall bleiben. Ministerpräsident Markus Söder könnte die Koalition mit den konservativen Freien Wählern wahrscheinlich fortsetzen.

In Hessen winken der CDU von Ministerpräsident Boris Rhein Stimmenzuwächse. Die Christdemokraten regieren dort seit knapp zehn Jahren in einer Koalition mit den Grünen.

Die Wahllokale sind von bis 18.00 Uhr geöffnet. Mit ersten Prognosen der großen TV-Sender wird unmittelbar mit Schließung der Stimmlokale gerechnet, mit ersten Hochrechnungen etwa eine halbe Stunde später.