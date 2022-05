Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat begonnen

SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Thomas Kutschaty (L) und Bundeskanzler Olaf Scholz (R) geben sich bei einer Wahlkampfveranstaltung der Partei in Köln die Hand. Foto: epa/Sascha Steinbach

DÜSSELDORF: In Nordrhein-Westfalen hat am Sonntag die Wahl eines neuen Landtags begonnen. Sie gilt als die wichtigste des Jahres in Deutschland. Mehr als 13 Millionen Stimmberechtigte sind im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland zur Wahl aufgerufen.

In Nordrhein-Westfalen lebt mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, Landtagswahlen dort werden deshalb gerne auch als «kleine Bundestagswahl» bezeichnet. Von der Wahl werden wichtige bundespolitische Signale erwartet.

Umfragen sehen die Christdemokraten von Ministerpräsident Hendrik Wüst knapp vorne. Ihr Vorsprung vor den oppositionellen Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty betrug aber nur wenige Prozentpunkte.

Die seit 2017 in Düsseldorf regierende christlich-liberale Koalition aus CDU und FDP hätte laut diesen Umfragen keine Mehrheit mehr. Je nach Wahlausgang könnte es daher künftig auch ein Dreierbündnis in Nordrhein-Westfalen geben. Drittstärkste Kraft sind in den Umfragen die Grünen vor den Liberalen (FDP) und der rechtspopulistischen AfD.

Ministerpräsident Wüst stellt sich in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal dem Wählervotum. Er hatte das Amt erst Ende Oktober von Armin Laschet übernommen, der sich 2021 als CDU/CSU-Kanzlerkandidat zur Bundestagswahl darauf festegelegt hatte, unabhängig vom Wahlausgang nicht in Nordrhein-Westfalen zu bleiben. Laschet, der die Wahl gegen die Sozialdemokraten des heutigen Kanzlers Olaf Scholz verlor, ist jetzt Abgeordneter im Bundestag.

Ein CDU-Sieg würde den neuen deutschen CDU-Chef Friedrich Merz stärken, der ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammt. Nachdem die langjährige Vorsitzende Angela Merkel 2018 den CDU-Vorsitz niedergelegt hatte, hatte die Führung der Partei mehrfach gewechselt. Bei der Bundestagswahl 2021 war Merkel nicht mehr angetreten.

Ein Sieg der SPD in ihrem alten Stammland wäre Rückenwind für Bundeskanzler Scholz und seine «Ampel»-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. In den deutschlandweiten Umfragen liegt derzeit die CDU gemeinsam mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU klar in Führung.

Nordrhein-Westfalen galt lange Zeit als SPD-Hochburg. Von 1966 bis 2005 und von 2010 bis 2017 stellten die Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin, CDU-geführte Regierungen waren die Ausnahme.

Nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl im vorigen Herbst hatte die CDU Ende März auch die Landtagswahl im Saarland verloren, wo sie seit 1999 an der Spitze der Regierung gestanden hatte. Dagegen konnte sie die Landtagswahl in Schleswig-Holstein vom vorigen Sonntag mit einem Spitzenergebnis von gut 43 Prozent für sich entscheiden. Die Christdemokraten erhofften sich vom Wahlerfolg im Norden auch Rückenwind für die Wahl im Westen.

Mit ersten Prognosen der Fernsehsender zum Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen wird mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet, mit ersten Hochrechnungen eine halbe Stunde später. Das vorläufige Endergebnis wird nach Mitternacht erwartet.