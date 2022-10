Landtagswahl in Niedersachsen begonnen

HANNOVER: Im nordwestdeutschen Bundesland Niedersachsen hat am Sonntag eine Landtagswahl begonnen. Von der Abstimmung im flächenmäßig zweitgrößten der deutschen Länder werden auch bundespolitische Signale erwartet. Wahlberechtigt sind knapp 6,1 Millionen Menschen.

Alle Umfragen sehen die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stephan Weil mehrere Punkte vor den mitregierenden Christdemokraten. Der 63-jährige SPD-Spitzenkandidat regiert Niedersachsen seit 2013. Im Falle einer Wiederwahl könnte er zu dem am längsten regierenden Landesvater in der Geschichte Niedersachsens werden.

Weil hatte 2013 mit einem rot-grünen Bündnis die damals regierende CDU von der Macht in der Landeshauptstadt Hannover verdrängt. Nach starken Stimmenverlusten der Grünen bei der Landtagswahl 2017 bildete er eine große Koalition mit den Christdemokraten. Nach jetzigen Umfragen könnte es wieder für eine Neuauflage von Rot-Grün reichen.

Nach Einschätzung von Analysten profitiert die SPD in Niedersachsen von der Popularität ihres Spitzenmannes und kann so mit dem «Amtsbonus» punkten. Auf nationaler Ebene sind die Sozialdemokraten hingegen angesichts einer schwächelnden Wirtschaft und explodierender Gaspreise in den Umfragen zurückgefallen. Sie rangieren derzeit mit weniger als 20 Prozent meist nur auf Platz drei hinter Christdemokraten und Grünen. Ein SPD-Sieg im Nordwesten wäre also Rückenwind für Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die SPD hatte mit Scholz als Kanzlerkandidat im vorigen Jahr die Bundestagswahl gewonnen. Eine «Ampel»-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wählte Scholz im Bundestag zum Kanzler. Anders als die «Ampel»-Parteien SPD und Grüne muss der kleinste der drei Berliner Koalitionspartner zittern: In den Umfragen liegen die Liberalen in Niedersachsen nur bei fünf Prozent. Sollten sie unter 5,0 Prozent der Stimmen fallen, wären sie im Landesparlament nicht mehr vertreten.

Mit ersten Prognosen der TV-Sender wird bei Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr gerechnet, erste Hochrechnungen dürften etwa eine halbe Stunde später vorliegen. Das vorläufige amtliche Endergebnis dürfte vor Mitternacht feststehen.