Von: Björn Jahner | 12.03.23

Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: In dem Bemühen, die Vorschriften zum Schutz der Strände und der natürlichen Ressourcen in Thailand durchzusetzen, haben die Behörden einen Betreiber von Sonnenschirmen verhaftet, dem Landraub vorgeworfen wurde.

Lokalen Medien zufolge hat die Königlich Thailändische Marine Koh Racha Yai, eine Insel im Süden Phukets, inspiziert und festgestellt, dass der Betreiber am Ao Pratok Strand der Insel gegen die Vorschriften verstoßen hat. Der Betreiber wurde verhaftet und zur Polizeiwache Chalong gebracht, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten, während die Schirme von den Behörden beschlagnahmt wurden.

Die Verhaftung war Teil einer kürzlich durchgeführten Razzia gegen Strandverstöße in Phuket. Letzten Monat haben die Behörden eine Barriere abgebaut, die angeblich in den Strand von Kamala eingedrungen war. Im November 2022 räumte die Polizei illegale Gastronomiebetriebe am Layan-Strand, die gegen diese Vorschriften verstießen.

Die Übergriffe sind ein großes Problem in der Provinz, da viele Strandbetreiber ihre Sonnenschirme und Liegen in Bereichen aufstellen, die nicht für die kommerzielle Nutzung zugelassen sind. Die Beamten erklärten, dass diese Übergriffe die Strände und die natürlichen Ressourcen des Gebiets gefährden, und fügten hinzu, dass sie in den letzten Jahren streng gegen Verstöße vorgegangen sind.