Fahnder der Polizei rückten mit Drogenspürhunden an, um ein Objekt in Bangkok unter die Lupe zu nehmen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Regierung hat landesweit einen „Krieg gegen Drogen“ erklärt und erwartet in drei Monaten positive Ergebnisse.

Der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwan hat am Donnerstag ein hochrangiges Treffen der zuständigen Behörden geleitet. Darunter waren das Militär, das Kommando für innere Sicherheit, das Justizministerium, das Innenministerium, das Außenministerium und die Polizei. Diskutiert wurden die Zusammenarbeit aller Behörden und die Stärkung der lokalen Gemeinschaften, um Drogenmissbrauch zu verhindern. Das Amt für Betäubungsmittelkontrolle (ONCB) hat am Freitag 79 Zielorte im ganzen Land für den Kampf gegen den Drogenhandel benannt. Unter dem Codenamen “1386 Around Thailand to Keep Public Safe From Drugs” hat der Kampf gegen Drogen in Bangkok bereits begonnen. Laut ONCB-Vizechef Wichai Chaimongkol waren am Freitag ab 5.30 Uhr rund 200 Polizisten und ONCB-Beamte im Bezirk Din Daeng im Einsatz. 20 Zielorte, auch außerhalb Bangkoks, waren nach Hinweisen auf der ONCB-Hotline 1386 sowie nach Informationen von früheren Drogenverhaftungen ausgesucht worden.

Unter den durchsuchten Standorten in Bangkok war ein Apartment an der Nawamin Soi 54 im Bezirk Bung Kum. Dort fanden Beamte 3.000 Methamphetamin Pillen sowie Crystal Meth oder "Ice" und Marihuana. Die Razzia erfolgte nach einem Einsatz vom 11. August, als ein 18-Jähriger mit 14 Kilogramm Marihuana, 4.000 Meth-Pillen und 30 Gramm "Ice" in Postpaketen in einem Kuriergeschäft verhaftet wurde. Der Teenager wurde Berichten zufolge von dem Bandenführer angewiesen, der nur mit dem Vornamen Rachain identifiziert wurde, die Drogen an Kunden zu liefern, die Bestellungen über Line und Facebook aufgegeben hatten. Die Verhaftung des Jugendlichen führte zur Festnahme von drei Komplizen am Donnerstag und zu dem Apartment, in dem Drogen lagerten. Behörden haben von Oktober bis September dieses Jahres 350 Millionen Meth-Pillen, 18,5 Tonnen „Ice“, 900 kg Heroin und 32 Tonnen Marihuana beschlagnahmt.