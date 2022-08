Von: Björn Jahner | 02.08.22

BANGKOK: Die Zahl der offiziell bestätigten Affenpockenfälle in Thailand beläuft sich derzeit auf zwei. Beide Patienten wurden inzwischen ins Krankenhaus eingeliefert, während die Behörden nach weiteren möglichen Infizierten suchen. Das Ministerium für öffentliche Gesundheit hat inzwischen eine landesweite Überwachung gegen die Krankheit angeordnet und die Menschen zur Vorsicht bei sexuellen Handlungen aufgerufen.

Der stellvertretende Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit Anutin Charnvirakul sagte am Dienstag gegenüber der Presse, ein akademischer Ausschuss habe Anfang der Woche die Beibehaltung des Status der Affenpocken als übertragbare Krankheit und der Beobachtung entschieden.

Überwachungsstufe angehoben

Die Überwachungsstufe wurde jedoch auf ein Niveau angehoben, das den Einsatz der Notfalleinsatzzentralen (EOC) für das öffentliche Gesundheitswesen erfordert. Diese ermöglichen eine landesweite Abdeckung der Überwachungsmaßnahmen und eine größere Synergie zwischen den zuständigen Stellen. Auch auf den Flughäfen werden die Screening-Maßnahmen gegen Affenpocken verstärkt.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Anutin sind die beiden lokalen Infektionen auf ein riskantes Sexualverhalten zurückzuführen. Außerdem wies er darauf hin, dass wechselnde Sexualpartner das Risiko einer Übertragung erhöhen.

Affenpocken keine Gefahr für Tourismus

Der Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn erklärte ebenfalls, er glaube nicht, dass sich die Affenpocken negativ auf den Tourismus in Thailand auswirken werden. Er machte diese Bemerkungen nach der Eröffnung einer Ausstellung zur Förderung des Tourismus und lokaler Produkte in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Er fügte hinzu, dass das Gesundheitsministerium in der Lage sein sollte, die Krankheit in den Griff zu bekommen, da Thailand bereits über 500.000 Dosen des Pockenimpfstoffs verfüge. Er bekräftigte jedoch, dass das Bewusstsein für angemessene Vorsichtsmaßnahmen in der Öffentlichkeit geschärft werden müsse, damit die Menschen informiert und Bedenken zerstreut werden.