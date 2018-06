Landesweit heftige Regenfälle vorhergesagt

Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

Foto: The Thaiger

THAILAND: Meteorologen sagen bis zur nächsten Woche landesweit schwere Regenfälle voraus.

Laut der Katastrophenschutzbehörde muss sich die Bevölkerung in 61 Provinzen auf heftige Niederschläge und Überschwemmungen einstellen: 17 Provinzen im Norden, 17 im Nordosten, 18 in Zentralthailand und neun im Süden. Der südwestliche Monsun bestimmt das Wetter in der Andamanensee, im Süden Thailands und im Golf von Thailand. Der Monsun bringt vereinzelt Starkregen und bis zu zwei Meter hohe Wellen. Bei einem Unwetter können es mehr als zwei Meter werden, warnt die Meteorologische Behörde die Schifffahrt. Und aus dem Südchinesischen Meer nähert sich eine tropische Depression, die sich zu einem Sturm entwickeln kann und den Monsun verstärken wird. Bangkoker haben die meiste Zeit der Woche mit Regen zu rechnen, vor allem von Mittwoch bis zum Freitag.