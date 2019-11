Von: Björn Jahner | 13.11.19

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat den Entwurf eines königlichen Dekrets zur Einziehung von Grundstücken gebilligt, die für den Bau des Hochgeschwindigkeitszugprojekts zwischen den drei großen internationalen Flughäfen erforderlich sind.

Das Dekret umfasst Areale in Ladkrabang (Bangkok), Bang Pli (Samut Prakan), Chachoengsao sowie in Sri Racha, Banglamung und Sattahip in der Provinz Chonburi. Grundstücke im Rayonger Stadtteil Ban Chang werden ebenfalls enteignet. Das von der Charoen Pokphand Group geführte Konsortium und die State Railway of Thailand (SRT) hatten Ende Oktober einen Vertrag über den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen dem Flughafen Don Mueang in Bangkok, Suvarnabhumi in Samut Prakan und U-Tapao in Rayong unterzeichnet. Die SRT wird die betroffenen Grundstücke innerhalb von 60 Tagen untersuchen und dann dem Konsortium übertragen.