Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.21

RANONG/CHUMPHON: Verkehrsminister Saksayam Chidchob will das Megaprojekt der südlichen Landbrücke, die den Golf von Thailand mit der Andamanensee verbinden soll, beschleunigen.

Nach einer Videokonferenz über das Projekt sagte der Minister, dass an beiden Enden der Landbrücke Häfen mit einer Tiefe von 16 Metern gebaut werden sollen, mit direktem Anschluss an das Eisenbahn- und Autobahnnetz des Landes. Die Häfen sollen sowohl für den Güter- als auch für den Personen- und Pipelinetransport errichtet werden. Für das Landbrückenprojekt werden die kürzesten Routen zwischen den Häfen gewählt.

Die Kriterien für die Auswahl der Hafenstandorte werden mit dem Port Planning Handbook, das von der United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) entwickelt wurde, und dem Masterplanungsprozess für Häfen auf der grünen Wiese von der World Association for Waterborne Transport Infrastructure übereinstimmen. Die Gebiete an den Häfen sollen als Sonderwirtschaftszonen entwickelt werden. Die Regierung prüft für die Häfen mehrere Standorte in Chumphon und Ranong. Das Landbrückenprojekt soll mit Partnern aus dem In- und Ausland realisiert werden.