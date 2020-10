Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.20

RANONG/CHUMPHON: Die Regierung verfolgt weiter den Plan zum Bau einer Landbrücke, die die Andamanensee und den Golf von Thailand über die Provinzen Ranong und Chumphon verbindet.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul sagte vor den Medien, Premierminister Prayut Chan-o-cha wolle die Infrastruktur verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu erhöhen. Für das Landbrückenprojekt solle die finanzielle Machbarkeit, Kostenwirksamkeit, Umweltauswirkungen und öffentliche Akzeptanz geprüft werden als eine Strategie zur Verbindung des Nahen Ostens und Ostasiens über Thailand. Traisuree sagte weiter, die Landbrücke werde dazu beitragen, Ölproduzenten im Nahen Osten und Europa mit Energieimporteuren und -herstellern in Japan, Südkorea und China zu verbinden.

Die Machbarkeitsstudie des Verkehrsministeriums wird ein Jahr in Anspruch nehmen. Es wird weitere zwei Jahre für die Genehmigung und die damit verbundenen Prozesse dauern, bevor der Bau als Partnerschaft von Regierung und Privatsektor beginnen kann. Vorgesehen sind eine zweigleisige Eisenbahnstrecke und ein Motorway, die die 130 Kilometer zwischen Ranong und Chumphon überspannt. Sowohl auf der Seite der Andamanensee als auch auf der Seite des Golfs von Thailand sollen Tiefseehäfen gebaut werden. Die Route wird die übliche Transportzeit um zwei Tage verkürzen.

Die Landbrücke ist Teil des Plans der Regierung, einen südlichen Wirtschaftskorridor zu entwickeln, der Chumphon, Ranong, Surat Thani und Nakhon Si Thammarat umfasst und mit dem östlichen Wirtschaftskorridor in Chonburi, Chachoengsao, Rayong verbinden soll. https://www.bangkokpost.com/business/2000399/govt-floats-new-plan-for-land-bridge Bangkok THAI baut über Vorruhestand Personal ab BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) will mehr Beschäftigte in den Ruhestand entlassen und Mitarbeitern einen Vorruhestand anbieten, um die Belegschaft zu verkleinern.

Laut dem THAI-Präsidenten Chansin Treenuchagron haben etwa 80 Prozent der 19.000 Beschäftigten mit dem Unternehmen kooperiert, indem sie freiwillig Gehaltskürzungen oder unbezahlten Urlaub akzeptierten. Dennoch würden die Einnahmen nicht ausreichen, um das Unternehmen im nächsten Jahr über Wasser zu halten, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Corona-Pandemie noch keine Anzeichen eines Abklingens zeige.

Am 9. Oktober informierte die THAI ihre Mitarbeiter über verschiedene Entwicklungen, darunter den Sanierungsprozess des Unternehmens, die aktuelle Finanzlage, die Fortschritte bei der Begleichung der Schulden des Unternehmens und die neuen Vorruhestands- und Urlaubsregelungen. Einige Mitarbeiter waren bereit, das Unternehmen vor ihrer Pensionierung zu verlassen, unter der Bedingung, dass sie angemessen entschädigt werden. Diejenigen, die für den Vorruhestand zugelassen werden, erhalten laut Gesetz eine Abfindung von zwei bis 14,33 Monaten sowie weitere Leistungen des Unternehmens. Das Vorruhestandsprogramm läuft vom 1. November bis 30. April.

Mitglieder der Gewerkschaft trugen bei dem Treffen schwarze Kleidung, um gegen die kürzliche Beförderung mehrerer Führungskräfte zu protestieren in einer Zeit, da das Unternehmen ums Überleben kämpft. Laut der Gewerkschaft wurde auch die Ehefrau des Vorsitzenden des Verwaltungsrates befördert.