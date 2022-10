Von: Björn Jahner | 16.10.22

Foto: The Nation

PHUKET: Nach heftigen Regenfällen in der Nacht zum Sonntag stand die Altstadt von Phuket bis zu einem Meter tief unter Wasser.

Ein Monsunregen, der am Samstagabend begonnen hatte, wütete in den frühen Morgenstunden des Sonntags immer noch über der Urlaubsinsel und führte in vielen Gebieten zu Sturzfluten.

Unter den überschwemmten Gebäuden befanden sich auch die traditionellen sino-portugiesischen Geschäftshäuser in der Altstadt von Phuket-Town, ein Magnet für thailändische und ausländische Touristen. Die Überschwemmungen trafen die Charter-Bank-Kreuzung, die Thep-Kasattree-Thalang-Kreuzung, die Klang Road und den Kreisverkehr am Clock Tower.

Auch im Urlaubsort Patong an der Westküste von Phuket standen die Straßen unter Wasser, während Sturzfluten die Hauptstraße, die von Kamala ins Zentrum von Phuket führt, unterbrachen.