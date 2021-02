PATTAYA: War in den letzten Monaten nur selten ein Tropfen vom Himmel gefallen, sorgte am Mittwoch langanhaltender Regen für überflutete Straßen und Gemeinden in Pattaya was schwere Verkehrsstaus zur Folge hatte

Schwer überflutet waren die Sukhumvit Road, South PattayaRoad, Soi Khao Noi, Soi Khao Talo und Liab Tang Rodfai Road. Die Wassermassen auf den Hauptverkehrsachsen der Stadt führten zu teilweise kilometerlangen Verkehrsstaus.

Am schlimmsten betroffen war die Pattaya Third Road, die wegen des hohen Wasserstandes mehr als eine Stunde unpassierbar war und deshalb von der Polizei für den Verkehr gesperrt wurde

In der überschwemmten Gemeinde Nong Yai und im Gebiet rund um die Muang Pattaya 4 School stand das Wasser 50-80 Zentimeter hoch. Nachdem der Regen aufgehört hatte, floss es allmählich ab.