Von: Björn Jahner | 10.10.23

PATTAYA: Heftige Regenfälle haben am Dienstag in den frühen Morgenstunden für großflächige Überschwemmungen im Stadtgebiet Pattayas gesorgt und den Verkehr zum Erliegen gebracht.

Die Regenfälle, ausgelöst von einem kräftigen Gewittersturm kurz nach Mitternacht, prasselten über Stunden auf die Stadt nieder.

Foto: Pattaya Watchdog

Foto: สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา

Foto: สำนักช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา

Auf den wichtigsten Hauptstraßen wie der Sukhumvit Road und der Lieb Tang Rodfai Road blieben Autofahrer in den Wassermassen stecken, weshalb die Behörden in der letzten Nacht alle Hände voll zu tun hatten, die in den Hotspots der Überflutungen mit mobilen Pumpen im Einsatz waren.