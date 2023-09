Chanthaburi. Foto: The Nation

CHANTHABURI/MAE HONG SON: Heftige Regenfälle haben am Samstag (2. September 2023) mehrere Gebiete in den Provinzen Chanthaburi an der Ostküste und Mae Hong Son im Norden des Landes überschwemmt.

Der Highway 317 in Chanthaburi, der die östliche Küstenprovinz mit Sakaeo an der kambodschanischen Grenze verbindet, war stark überflutet und für kleine Fahrzeuge unpassierbar, insbesondere in den Abschnitten, die durch den Bezirk Makham führen.

Chanthaburi. Foto: The Nation

Chanthaburi. Foto: The Nation

Auch größeren Fahrzeugen wurde geraten, diesen Teil der Straße aufgrund des Hochwasserpegel zu meiden.

Chanthaburi. Foto: The Nation

In einigen Abschnitten konnte die Straße aufgrund von Überschwemmungen und bis zu 500 Meter langen Pfützen nur einspurig befahren werden.

Chanthaburi. Foto: The Nation

In die überschwemmten Gebiete von Chanthaburi wurden Flachbodenboote und Lastwagen mit Rettungskräften, Militärs und freiwilligen Helfern entsandt, um den betroffenen Bewohnern zu helfen.

Mae Hong Son. Foto: The Nation

In der nördlichen Provinz Mae Hong Son führte der anhaltende Starkregen Freitagnacht dazu, dass die Bezirke Pai, Pang Mapha und Mueang am Samstag überflutet wurden. Auch weite Teile von Ackerland und Plantagen wurden überschwemmt.

Mae Hong Son. Foto: The Nation

Sunthorn Kanthamala, ein in Mae Hong Son stationierter leitender Meteorologe, sagte, dass die Provinz von Freitagabend bis zum Morgengrauen am Samstag von heftigen Regenfällen heimgesucht worden sei. Die Niederschlagsmenge war mit 65,8 mm weitaus höher als normal, was dazu führte, dass der Mae Hong Son River über die Ufer trat und Sturzfluten verursachte.

Mae Hong Son. Foto: The Nation

Der Pegel des Pai River, des wichtigsten Wasserlaufs der nördlichen Grenzprovinz, stieg am Samstag um 1,9 Meter an. Es wird erwartet, dass der Pegel des Flusses aufgrund der Abflüsse seiner Nebenflüsse weiter ansteigen wird. Mindestens 200 rai (32 Hektar) landwirtschaftlicher Anbauflächen in vielen Gebieten von Mae Hong Son standen unter Wasser.