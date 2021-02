PATTAYA: Seit der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in der Provinz Chonburi dürfen ab sofort auch wieder Gottesdienste in Pattaya ausgerichtet werden, weshalb sich die deutschsprachige evangelische Gemeinde in Thailand freut bekanntgeben zu dürfen, dass sie am Sonntag, 7. Februar um 11.00 Uhr einen Laien-Gottesdienst zum Thema „Gott in Zeiten von Corona“ im Begegnungszentrum Pattaya veranstaltet.

Im Mittelalter wurde die Pest die „Geißel Gottes“ genannt und auch heute noch wird, zum beispiel von evangelikalen Fundamentalisten in den USA, die Meinung vertreten, Corona, Aids Ebola und Vogelgrippe seien die Strafe Gottes für das neuzeitliche Sodom und Gomorrha der Menschheit. Mit dieser Sicht der Dinge wird sich Peter Hirsekorn, unterstützt von Andreas Oesterle und Otto Römer, im Rahmen des Laien-Gottesdienstes am kommenden Sonntag in seinem Beitrag eingehend beschäftigen. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgt Dietmar Sieberling. Beim anschließenden traditionellen Kirchkaffee mit leckerem Kuchen kann man einander begegnen und sich über „Gott und die Welt“ austauschen.

Digitaler Zoom-Gottesdienst mit Pfarrer Carsten Körber

Pfarrer Carsten Körber von der Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand lädt am Sonntag, 7. Februar um 15.00 Uhr zu einem digitalen Zoom-Gottesdienst ein. Bitte zur Anfangszeit hier klicken! Meeting-ID: 833.9483.1831. Kenncode: 363162.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13 / Soi Borussia Park). Standort auf Google Maps.