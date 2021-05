Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.21

PATTAYA: Der Bau des Lagunenparks an der Second Road in Jomtien steht vor der Fertigstellung. Die Arbeiten für den öffentlichen Park Nong Pong begannen im Mai letzten Jahres und sollen fristgerecht im August abgeschlossen werden.

Der Park verfügt über eine große Lagune. Die Installation von Beleuchtung und Trainingsgeräten hat begonnen. Das Gelände ist eingezäunt, um streunende Tiere fernzuhalten. Nong Pong wird mit einem Gesamtbudget von etwa 32 Millionen Baht errichtet und befindet sich gegenüber dem Riviera Condo. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, mehr öffentlich zugängliche Grünflächen zu schaffen, Pattaya soll umweltfreundlicher werden.