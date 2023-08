SONGKHLA: Die Besitzer des Lagerhauses für Feuerwerkskörper, das am 29. Juli 2023 explodierte und 12 Menschenleben forderte, 121 Menschen verletzte und 292 Häuser beschädigte, wurden am Samstag (5. August 2023) am Sadao-Immigrationskontrollpunkt in der Provinz Songkhla festgenommen.

Wie die Einwanderungsbehörden mitteilten, wurden die Besitzer des Lagerhauses in Gewahrsam genommen, als sie die Grenze von Malaysia aus überschritten. Die Verdächtigen wurden von der örtlichen Polizei rasch festgenommen, als sie vom Erkennungssystem der Einwanderungsbehörde identifiziert worden waren, nachdem ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt wurde.

Die Verdächtigen wurden zur Polizeistation in Sadao gebracht und von der örtlichen Polizei und Beamten aus dem Bezirk Muno in Narathiwat befragt. Sie sollten zur Muno-Polizeistation gebracht werden, die für den Fall direkt zuständig ist. Es wird erwartet, dass der stellvertretende Kommissar der Königlich Thailändischen Polizei, Generalmajor Surachate Hakparn, das Verhör persönlich überwachen wird.

Neben dem tragischen Vorfall im letzten Monat hat auch die Verbindung des Paares mit einem früheren Vorfall im Jahr 2016 Anlass zur Sorge gegeben. Sie wurden wegen der Lagerung und des Verkaufs von 60 Tonnen Feuerwerkskörpern und brennbarem Material ohne Genehmigung verhaftet, aber der Fall wurde nicht vor das Provinzgericht gebracht, was zu Fragen über mögliche Korruption und Unregelmäßigkeiten führte.