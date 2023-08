Foto: The Nation

NARATHIWAT: Das Provinzgericht von Narathiwat im tiefen Süden des Landes hat Haftbefehle gegen einen Mann und seine Frau ausgestellt, die Eigentümer des Lagerhauses sind, das am Samstagabend (29. Juli 2023) in die Luft flog und 12 Menschen tötete sowie 120 weitere verletzte.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Explosion durch illegal gelagerte Feuerwerkskörper oder Sprengstoff verursacht worden sein.

Der Haftbefehl wurde am Mittwoch (2. August 2023) ausgestellt, nachdem die Eigentümer des Lagerhauses in der Nähe des Muno-Marktes im Bezirk Sungai Kolok einer polizeilichen Vorladung am Montag (31. Juli 2023) nicht nachgekommen waren.

Polizeioberst Suthon Sukwiset, stellvertretender Kommandeur der Polizei von Narathiwat, sagte, dass das Ehepaar wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge, Sachbeschädigung und Lagerung von Feuerwerkskörpern ohne Genehmigung angeklagt worden sei.

Der Chef der Nationalen Polizei hat die Polizei von Narathiwat angewiesen, sich mit ihren malaysischen Kollegen abzustimmen, um die Verdächtigen aufzuspüren, falls sie über die Grenze geflohen sind, so Polizeioberst Suthon. Diejenigen, die Informationen über die Verdächtigen haben, können die Polizei-Hotline 1599 anrufen.