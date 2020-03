Lage an Grenzen entspannt sich

BERLIN: Eine mögliche Verschiebung oder Absage der Olympischen Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie kommt für IOC-Präsident Thomas Bach weiter nicht infrage. Die Eishockey-WM 2020 findet hingegen nicht statt. Formel-1-Star Lewis Hamilton ist nach eigenen Worten nicht infiziert.

Die Diskussion um die Austragung oder Absage der Olympischen Spiele und der Paralympics in Tokio ist auch am Samstag unvermindert weitergegangen. Klarheit herrscht hingegen im Eishockey. Die WM in der Schweiz findet nicht statt. Immer wieder melden sich prominente Sportler im Zuge der Coronavirus-Pandemie zu Wort, die Zahl der Fälle steigt auch bei den Athleten weiter.

Bach rechtfertigt Verhalten des IOC

IOC-Präsident Thomas Bach sieht eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio als die am wenigsten faire Lösung. Die Wettbewerbe sollen vom 24. Juli bis zum 9. August stattfinden. «Die Absage würde den olympischen Traum von 11 000 Athleten aus 206 Nationalen Olympischen Komitees und dem IOC-Flüchtlingsteam zerstören», sagte der 66-jährige Tauberbischofsheimer im SWR-Interview am Samstag. Man könne die Spiele nicht so einfach wie Spieltage im Fußball auf einen anderen Termin verlegen, erklärte Bach.

Der Geschäftsführer der Sportlergewerkschaft «Athleten Deutschland e.V.», Johannes Herber, unterstützt eine Verschiebung um ein Jahr. Dies würde eine größere Fairness garantieren, sagte der ehemalige Basketballprofi dem «Tagesspiegel». Beispielsweise in China würden schon wieder Wettbewerbe stattfinden, während in anderen Teilen der Welt Stillstand herrsche, erläuterte der 37-Jährige. Auch der deutsche Leichtathletik-Verbandspräsident Jürgen Kessing plädierte für eine Verschiebung um ein Jahr, so wie dies die Europäische Fußball-Union UEFA für die EM 2020 beschlossen hatte.

Behindertensportlerin Denise Schindler forderte eine Verlegung der Paralympics, die vom 25. August bis 6. September in Japans Hauptstadt geplant sind. «Es ist unverantwortlich, uns Sportler und Sportlerinnen lange hinzuhalten», sagte die Radsportlerin dem Magazin «Bunte». Es werde «unweigerlich Ansteckungen unter tausenden Athleten und vielen Betreuern im Olympischen Dorf geben.

Eishockey-WM in der Schweiz abgesagt

Die Eishockey-WM in der Schweiz ist als nächtes großes Event abgesagt worden. Die Coronavirus-Pandemie zwingt den Weltverband zu diesem historischen Schritt. Das für die Zeit zwischen dem 8. und 24. Mai geplante WM-Turnier in Zürich und Lausanne kann in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden, teilte der Weltverband IIHF am Samstag mit. «Das ist die harte Realität, der sich die Eishockey-Familie stellen muss, aber eine, die wir akzeptieren müssen», sagte IIHF-Präsident René Fasel in der Mitteilung.

Auch der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, Franz Reindl, sieht den Schritt als notwendig an. «Die Vorfreude auf das gesamte Vorbereitungsprogramm der Nationalmannschaft und die Eishockey-WM in der Schweiz war riesengroß. Nach der kompletten Absage des gesamten nationalen deutschen Spielbetriebs ist die Absage des internationalen nur nachvollziehbar konsequent.»

Hamilton ohne Symptome, Kipchoge in häuslicher Isolation

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wies Sorgen um seine Gesundheit zurück. «Ich wollte Euch wissen lassen, dass es mir gut geht, ich mich gesund fühle und zweimal pro Tag trainiere. Ich habe null Symptome», schrieb der 35-Jährige am Samstag bei Twitter zu Spekulationen um eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus. Der britische Rennfahrer war vor gut zwei Wochen bei einer Veranstaltung mit Schauspieler Idris Elba und Sophie Grégoire Trudeau, der Frau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, gewesen. Beide hatten später mitgeteilt, dass sie mit Sars-CoV-2 infiziert sind.

Marathon-Weltrekordler Eliud Kipchoge aus Kenia begab sich derweil vorsorglich in häusliche Isolation. Tennisstar Roger Federer (38) forderte die Menschen in einem Internet-Beitrag dazu auf, sich angemessen zu verhalten. «Wir müssen das unglaublich ernst nehmen», sagte der Schweizer in einer Video-Botschaft auf Instagram.

Handball-Nationalspieler und Füchse-Trainer infiziert

Im deutschen Handball gibt es die nächsten positiven Tests. Nationalspieler Patrick Groetzki von Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat sich mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, wie der Rechtsaußen auf seinem Instagram-Account mitteilte. «Der Verlauf war bei mir sehr mild. Eine Nacht leichtes Fieber mit Schnupfen und Husten, woraufhin mein Test stattgefunden hat. Nach einem Tag im Bett ging es mir schon viel besser und nun bin ich wieder ganz fit», schrieb Groetzki. Auch der Trainer von Liga-Konkurrent Füchse Berlin, Michael Roth, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wada will saubere Athleten schützen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur will trotz der internationalen Reisebeschränkungen weiterhin alles tun, um die sauberen Athleten so gut wie möglich zu schützen. Das kündigte Wada-Präsident Witold Banka an. «Es wird entscheidend sein, dass das System so schnell wie möglich wieder seine volle Leistungsfähigkeit erlangen kann, sobald die Beschränkungen aufgehoben sind.»

Und der Fußball?

Um die laufende Saison zumindest in den einheimischen Ligen zu Ende bringen zu können, schlägt der Präsident von Frankreichs einstigem Serienmeister Olympique Lyon vor, nicht mehr international zu spielen. «Man muss Entscheidungen treffen, mutig sein. Die Champions League, die Pokalfinals und die Länderspiele fallen lassen», sagte Club-Chef Jean-Michel Aulas französischen Medienberichten zufolge dem Sender RTL.

Der FC Schalke 04 bestätigte, dass sein Profi Amine Harit trotz Aufrufe zur Kontaktvermeidung eine Bar besucht hat. Harit sei zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen, aber er habe seinen Fehler eingesehen, sagte Sportvorstand Jochen Schneider der «Bild»-Zeitung (Samstag). Die englischen Fußball-Spitzenvereine Manchester United und Manchester City unterstützen angesichts der Corona-Krise Lebensmittelbanken mit einer gemeinsamen Spende von 100 000 Pfund.

