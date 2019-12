Von: Björn Jahner | 13.12.19

HUA HIN: Die Läuferregistrierung für den nächsten Hua Hin Marathon am Sonntag, 10. Mai 2020 ist eröffnet. Wer nicht lange zögert und sich bis zum 28. Februar kommenden Jahres registriert, wird mit einer reduzierten Startgebühr von 1.200 Baht statt 1.500 Baht belohnt. Anmeldeschluss ist der 10. März 2020. Der Hua Hin Marathon um die Trophäe Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn zählt zu den größten Sportveranstaltungen des königlichen Seebads und zieht in jedem Jahr Tausende Sportbegeisterte aus aller Welt an. Gestartet wird in vier Kategorien: Marathon (42,195 km), Start um 3 Uhr; Halbmarathon (21,1 km), Start um 5 Uhr; Minimarathon (10,5 km), Start um 5.20 Uhr; Fun Run (5 km), Start um 5.45 Uhr. Infos und Läuferregistrierung auf der Homepage: Hua Hin Marathon 2020.