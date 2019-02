Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.19

Speedboote terrorisieren mit ihrem Motorenlärm die Anwohner am Wongamat Beach:

Seit 16 Jahren weilen wir während des europäischen Winters einige Monate im Garden Cliff Condo und haben immer noch viel Freude an der exzellenten Lage am Wongamat Beach. Leider beeinträchtigen nun die über hundert Boote, die täglich zweimal bei ihrer Fahrt zur und von der Pattaya-Bucht die ganze Küste mit einem Lärmteppich überziehen, die an sich guten Wohnbedingungen. Ich gehe davon aus, dass diese markante und möglicherweise vermeidbare Ruhestörung auch anderen Anwohnern sauer aufstößt. Da ich nicht weiß, ob dieser Umstand der Redaktion des „FARANG“ schon in einem Leserbrief mitgeteilt wurde, erlaube ich mir, dies hiermit zu tun:

Vor 15 Jahren noch war die Welt an der schönsten Beach von Pattaya in guter Ordnung. In der Zwischenzeit verunstalten unzählige Hochhäuser den Landstrich und verwehren mit ihrer schieren Höhe und der Strandnähe selbst der Morgensonne den erwünschten Zugang zum viel besuchten Strand.

Zudem terrorisieren seit gut zwei Jahren Dutzende von Booten mit ihrem Lärm Bewohner und Strandbesucher des Wongamat. Ab ca. 6 Uhr morgens wetteifern die kleinen, aber schnellen Schiffe bis ungefähr 10.00 Uhr, wer wohl mit möglichst viel Power und dies auch noch sehr strandnah auf der Fahrt vom nördlichen Banglamung zur Bucht von Pattaya am meisten Lärm generieren kann. Und dies, um von dort Horden von Touristen auf die Insel Larn bringen zu können. Abgesehen vom ökologischen Unsinn, täglich Tausende mit kleinen Booten nach dieser gefragten Insel zu transportieren, übersteigt das Mass der Lärmbelastung die Geduld der am Wongamat ruhesuchenden Leute bei weitem.

Dies insbesondere auch, weil ebenfalls täglich - offensichtlich nach getaner Arbeit - dieselben Boote kurz nach der Mittagspause mit demselben Eifer, das will heissen erneut möglichst mit Höchstgeschwindigkeit und sehr beachnahe, ihre Übernachtungsstätte im Norden wieder ansteuern. Scheinbar missfällt der Stadtbehörde die Zumutung an die Beach-Besucher, die Bucht von Pattaya mit so vielen Schiffen teilen zu müssen. Auch wenn die Lärm- und Umweltbelastung mit dieser Maßnahme verbessert werden könnte.

Peter Riedo, Naklua