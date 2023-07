Von: Björn Jahner | 14.07.23

SUPHANBURI: In der Provinz Suphanburi in der westlichen Zentralregion von Thailand wird der längste Skywalk des Königreichs entstehen. Der Bau des Skywalk am U Thong Ancient City Nature Trail soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Suphanburis Gouverneur Nattapat Suwanprateep hat die Fortschritte beim Bau des Skywalks im Bezirk U Thong bekannt gegeben und bestätigt, dass die erste Bauphase erfolgreich abgeschlossen wurde. Die zweite Phase ist derzeit im Gange und soll im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Mit einer Höhe von 32 Metern und einer beeindruckenden Länge von 500 Metern wird der Skywalk den Besuchern einen atemberaubenden Panoramablick über die Umgebung bieten. Der Zugang zum Skywalk wird durch einen gläsernen Aufzug über neun Etagen erleichtert, was den Reiz des Erlebnisses noch erhöht. Bei der Konstruktion des Skywalk stehen Sicherheit und Stabilität im Vordergrund, denn jede Bodenplatte besteht aus stabilem Sicherheitsglas, das ein Gewicht von bis zu 500 Kilogramm tragen kann.

Für den Bau wurden Felsen mit hoher Dichte in den Berg gegraben und die Balken sicher am Berghang befestigt. Sechs 24-Millimeter-Stäbe wurden in den Hang eingelassen, was die Sicherheitsvorkehrungen des Projekts erheblich verbessert.

Der Gouverneur äußerte sich zuversichtlich über die Stabilität und Festigkeit des Skywalk und hob die gemeinsamen Bemühungen von Spezialisten hervor, eine sichere und ästhetisch ansprechende Touristenattraktion zu schaffen. Er fügte hinzu, dass eine am U Thong Ancient City Nature Trail durchgeführte Feldstudie zur Entwicklung eines umfassenden Plans für nachhaltigen Tourismus in der Provinz beitragen wird.