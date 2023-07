LAEM CHABANG: Die Regierung treibt die Erweiterung des Tiefseehafens von Laem Chabang mit Nachdruck voran, um ihn zu einem umweltfreundlichen Hafen auszubauen. Ziel ist es, die Umweltverschmutzung, die durch den Seeverkehr verursacht wird, zu reduzieren und gleichzeitig neue Möglichkeiten für damit verbundene Industrien zu schaffen.

Die Umgestaltung des Hafens steht im Einklang mit den Leitlinien für grüne Häfen, die unter anderem eine Reduzierung des Energie- und Kraftstoffverbrauchs sowie eine Begrenzung der Kohlendioxidemissionen vorsehen.

Laut Ratchada Thanadirek, der stellvertretenden Regierungssprecherin, ist die dritte Phase der Hafenentwicklung darauf ausgerichtet, den Kraftstoffverbrauch durch die Umstellung auf elektrische Lkw zu senken. Dies bedeutet, dass etwa 10 Prozent aller Fahrzeuge im Hafen – etwa 1.000 Lkw pro Tag – auf Elektroantrieb umgestellt werden sollen. Dadurch könnte der jährliche Dieselverbrauch um bis zu 50 Millionen Liter reduziert werden, was wiederum zu einer Ersparnis von rund 800 Millionen Baht an Treibstoffkosten führen und die Kohlendioxidemissionen erheblich senken würde. Zusätzlich wird erwartet, dass der Strombedarf des Hafens von Laem Chabang ab 2023 jährlich um durchschnittlich 11,1 Prozent steigen wird. Hierfür sind Investitionen in Höhe von etwa 600 Millionen Baht vorgesehen.

Ein weiterer geplanter Schritt ist die Entwicklung eines Schienengüterverkehrsknotenpunkts, der die Umschlagskapazität auf 6 Millionen TEU pro Jahr erhöhen würde. Dies hätte zur Folge, dass die Transportkosten um etwa 1,2 Milliarden Baht gesenkt und der Kohlendioxidausstoß weiter verringert würden. Diese Maßnahme steht im Einklang mit dem Ziel der Regierung, den Schienenverkehr im Hafen von Laem Chabang auszubauen. Zudem könnten die Entwicklungen des umweltfreundlichen Hafens neue Geschäftsmöglichkeiten für Hersteller von Elektro-LKWs und Batterien schaffen, die potenziell Einnahmen von mindestens 1,8 Milliarden Baht generieren könnten. Die Solarzellenindustrie könnte ebenfalls von diesem Vorhaben profitieren und zwischen 2024 und 2035 einen Umsatzanstieg von etwa 600 Millionen Baht verzeichnen.

Dieser Schritt zur Entwicklung eines grünen Hafens zielt darauf ab, Thailands wachsende Wirtschaft zu unterstützen und das Land zu einem bedeutenden Seeverkehrsknotenpunkt in Asien zu machen. Zudem soll das Wirtschaftswachstum im Östlichen Wirtschaftskorridor (Eastern Economic Corridor, EEC) sowie in der gesamten Region gefördert werden.