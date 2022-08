Von: Björn Jahner | 24.08.22

CHONBURI: Laem Chabang, Thailands größter Hafen, stellte am Dienstag einen Plan vor, der die jahrelange Überlastung durch Transportfahrzeuge beenden soll.

Der Leiter der Port Authority of Thailand (PAT) Kriengkrai Chaisiriwongsuk teilte der Presse mit, man prüfe den Bau eines 90 Hektar großen Gewerbegebiets innerhalb des Hafens für Lkw-Parkplätze, Hotels und andere Einrichtungen. Er geht davon aus, dass die Studie noch in diesem Jahr abgeschlossen wird und private Firmen eingeladen werden, sich um Bauaufträge im Jahr 2023 zu bewerben.

Khun Kriengkrai sagte, das Bauprojekt ziele darauf ab, die Verkehrsüberlastung zu verringern und den Gütertransport zum und vom Seehafen auf der Straße zu erleichtern. Er fügte hinzu, dass der Hafen von mehr als 300.000 Lastwagen pro Monat angesteuert wird.

„PAT will einen Bereich einrichten, in dem sich die Lkw-Fahrer ausruhen können, während sie auf ihre Sendungen warten“, sagte er und fügte hinzu, dass einige Fahrer bis zu 10 Stunden auf Zollkontrollen warten müssten. Er sagte, das PAT-Projekt sei von Gewerbegebieten in großen Seehäfen in den Niederlanden, China, Hongkong und Singapur inspiriert.

Das Baubudget werde überprüft, sobald private Unternehmen ihr Interesse an einem Angebot bekundet hätten, fügte er hinzu.

Die Phase 3 der Entwicklung des Hafens von Laem Chabang ist Teil eines 655 Milliarden Baht teuren Projekts zur Verbesserung der Infrastruktur im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC). Das EEC-Upgrade umfasst auch den Bau einer Hochgeschwindigkeitseisenbahn zwischen den drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao, die Entwicklung des Flughafens U-Tapao und die Phase 3 des Industriehafens Map Ta Phut.